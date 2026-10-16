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Sinem Kobal’ın kızıyla spor salonundaki eğlenceli anları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güzel oyuncu Sinem Kobal, spor yaptığı sırada kendisine eşlik eden kızıyla keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-kızın neşeli görüntüleri ilgi görürken, ünlü oyuncunun spor rutini de dikkat çekti.

Sinem Kobal’ın kızıyla spor salonundaki eğlenceli anları 1

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, mutlu evliliği ve ailesiyle yaşadığı keyifli anlarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sinem Kobal’ın kızıyla spor salonundaki eğlenceli anları 2

Bir döneme damga vuran Selena, Küçük Sırlar ve Romantik Komedi gibi yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirdi.

Sinem Kobal’ın kızıyla spor salonundaki eğlenceli anları 3

Mutlu evliliklerini 2020 yılında ilk kızları Lalin'in, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'nın dünyaya gelmesiyle taçlandıran ünlü çift, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sinem Kobal’ın kızıyla spor salonundaki eğlenceli anları 4

Anne olduktan sonra yaşamında önceliklerini yeniden belirleyen Kobal, ailesiyle vakit geçirmeye özen gösteriyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçileriyle günlük yaşamından kesitler paylaşmayı sürdürüyor.

Sinem Kobal’ın kızıyla spor salonundaki eğlenceli anları 5

SPOR PARTNERİ KIZI OLDU

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, renkli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ve formunu korumak için düzenli olarak spor yapan ünlü oyuncu, bu kez antrenmanını kızıyla birlikte gerçekleştirdi.

Sinem Kobal’ın kızıyla spor salonundaki eğlenceli anları 6

Egzersiz yaptığı sırada kızının da kendisine eşlik ettiği anları kayda alan Kobal, o anları takipçilerinin beğenisine sundu. Minik kızının annesini taklit ederek hareketleri yapmaya çalışması ve ikilinin neşeli halleri, görenlerin yüzünü güldürdü.

Sinem Kobal’ın kızıyla spor salonundaki eğlenceli anları 7

Anne-kızın spor salonundaki eğlenceli anları sosyal medyada ilgi görürken, Sinem Kobal'ın formunu korumak için spor yapmaya verdiği önem de bir kez daha gündeme geldi.

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