Sinem Kobal’ın kızıyla spor salonundaki eğlenceli anları

Güzel oyuncu Sinem Kobal, spor yaptığı sırada kendisine eşlik eden kızıyla keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-kızın neşeli görüntüleri ilgi görürken, ünlü oyuncunun spor rutini de dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, mutlu evliliği ve ailesiyle yaşadığı keyifli anlarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bir döneme damga vuran Selena, Küçük Sırlar ve Romantik Komedi gibi yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirdi.

Mutlu evliliklerini 2020 yılında ilk kızları Lalin'in, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'nın dünyaya gelmesiyle taçlandıran ünlü çift, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne olduktan sonra yaşamında önceliklerini yeniden belirleyen Kobal, ailesiyle vakit geçirmeye özen gösteriyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçileriyle günlük yaşamından kesitler paylaşmayı sürdürüyor.