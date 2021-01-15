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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tuğba Ekinci pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilk kez görüntülendi Tuğba Ekinci pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilk kez görüntülendi
Tuğba Ekinci geçtiğimiz yaz aylarında Berk Fenercioğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Pilot sevgilisiyle kameralardan uzak bir ilişki yaşayan Ekinci, ilk kez birlikte görüntülendi. Nişantaşı'nda görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 09:48
Tuğba Ekinci ve sevgilisi Berk Fenercioğlu, ilk kez görüntülendi. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda olan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
43 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Yazın aylarında Bodrum'da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Eskide 'flört' diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum" ifadelerini kullandı.
'EVLİLİK' CEVABI!
Tuğba Ekinci, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Berk Bey'e sorun bu sorunun cevabını" şeklinde karşılık verdi.
Berk Fenercioğlu ise "Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım. Bir baktınız bu havada olabilir" açıklamasını yaptı.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz eylül ayında Instagram hesabından hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini duyurmuştu.