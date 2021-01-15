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Haberler Galeri Tuğba Ekinci pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilk kez görüntülendi

Tuğba Ekinci pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilk kez görüntülendi

Tuğba Ekinci geçtiğimiz yaz aylarında Berk Fenercioğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Pilot sevgilisiyle kameralardan uzak bir ilişki yaşayan Ekinci, ilk kez birlikte görüntülendi. Nişantaşı'nda görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Giriş Tarihi: 15.01.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 09:48
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Tuğba Ekinci pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilk kez görüntülendi

Tuğba Ekinci ve sevgilisi Berk Fenercioğlu, ilk kez görüntülendi. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda olan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Tuğba Ekinci pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilk kez görüntülendi

43 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Yazın aylarında Bodrum'da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Eskide 'flört' diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum" ifadelerini kullandı.

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Tuğba Ekinci pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilk kez görüntülendi

'EVLİLİK' CEVABI!

Tuğba Ekinci, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Berk Bey'e sorun bu sorunun cevabını" şeklinde karşılık verdi.

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Tuğba Ekinci pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilk kez görüntülendi

Berk Fenercioğlu ise "Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım. Bir baktınız bu havada olabilir" açıklamasını yaptı.

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Tuğba Ekinci pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilk kez görüntülendi

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz eylül ayında Instagram hesabından hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini duyurmuştu.