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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Coşkun Sabah: Yeniden evlenmek için can atıyorum!
Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Coşkun, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Ceyda Okay ile 20 yıllık evliliğini 2017 yılında sonlandıran Sabah, bekarlığın daha fazla şarkı yapmasına yaradığını söylese de yeniden evlenmek için can attığını belirtti.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 09:37
Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden Coşkun Sabah, Canan Çal ile düet yaptıkları yeni şarkısı 'Gönlümün Kıymetlisi' için birlikte kamera karşısına geçti. Usta sanatçı, "Hiç düet yapmadım, hayatımda, sadece kendi şarkılarımı okudum. Herhalde ben de kendimden bıktım ki bu şarkıda bir kadın sesi olsun diye düşündüm.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen 68 yaşındaki şarkıcı, "Bestelerinizi kendi yaşanmışlıklarınızdan mı yapıyorsunuz?" sorusu üzerine tartışma yaratacak bir cevaba imza attı.
Bekar müzisyenlerin daha üretken olduğunu belirten Coşkun Sabah, "Bestecinin hayatı çok değişiktir, bir şeyler duyar ve hisseder, şarkı yazar. Duygusuz zaten bu iş olmaz. Tetikleyen bir şeyler illa vardır" dedi.
"HALA EVLENMEK İÇİN CAN ATIYORUM"
Ünlü şarkıcı, "Eşimden ayrılalı üç sene oldu; biraz hayatımızda duygu patlaması olabiliyor, bir de bekar insanın müzisyenliği daha da bir üretken olabiliyor. Sakın yanlış anlamayın, 'Oo Coşkun Sabah şöyle falan' söyledi... Evlilik kadar güzel bir müessese yok, hala evlilik özlemi çekiyorum, hala evlenmek için can atıyorum" ifadelerini kullandı.
"Şu gerçek var; evlilikte çocuğun mutluluğu, akşam yemeği, hanımın cıvıltısı, o kaynayan ev... İnsanın beste yapmak aklına gelmiyor. 7-8 tane hit şarkım var, müzik üretimine girmiş durumdayım. Biraz coştum."