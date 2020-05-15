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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu! Bakın Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi kim çıktı
Tuba Ünsal Caner Karaloğlu ile yaşadığı yasak aşkın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas ile boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan Ünsal'ın yeni sevgilisi Zorlu'nun veliahtı çıktı.
Giriş Tarihi: 15.05.2020 11:24Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 11:29