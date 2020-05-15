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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu! Bakın Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi kim çıktı

Tuba Ünsal Caner Karaloğlu ile yaşadığı yasak aşkın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas ile boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan Ünsal'ın yeni sevgilisi Zorlu'nun veliahtı çıktı.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 11:29
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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu! Bakın Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi kim çıktı

Elisabeth Mas ile boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal ilişkisini bu yılın başında bitirmişti. Karaloğlu'nu çabuk unutan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.

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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu! Bakın Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi kim çıktı

Sabah'ın haberine göre; şimdiye kadar üç kez evlenip boşanan Tuba Ünsal, Türkiye'nin 25'inci zengini Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şehminur Aydın'dan olan torunu Yusuf Aydın ile flört ediyor.

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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu! Bakın Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi kim çıktı

Robert Kolej ve Koç Üniversitesi mezunu olan ve aile şirketlerinde çalışan Yusuf Aydın ile Tuba Ünsal'ın büyük bir gizlilik içinde yürüttükleri ilişkileri, Şubat ayında başlamış.

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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu! Bakın Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi kim çıktı

MART'TA MEKSİKA'DA TATİL YAPTILAR

Hatta birbirlerini daha yakından tanımak için Mart başında Meksika'ya tatile gitmişler. Aşıklar, karantina dönemini ise, ya Tuba Ünsal'ın Şile'deki yazlığında ya da Yusuf Aydın'ın evinde geçiriyormuş.

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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu! Bakın Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi kim çıktı

Karantina günlerinde olmamıza rağmen geçenlerde, Ünsal'ın Şile'deki yazlığında, çok yakın arkadaşlarına davet verdiği de iddia edildi. Tuba Ünsal'ın, Yusuf Aydın ile dördüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu...