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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı’ndan bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı! Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı’ndan bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!
Neslihan Atagül'ün geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının ardından Tuba Büyüküstün kadroya katılmıştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çekimlere başladığını duyuran Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 16:24
Yakalandığı bağırsak rahatsızlığı sonrası tedavisi için oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR DUYGULARINI BÖYLE DİLE GETİRMİŞTİ
Yeni dizisinde birçok ünlü oyuncu ile birlikte rol alacak olan Büyüküstün, duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Büyüküstün mesajında; "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.
YILLAR SONRA YENİDEN PARTNER OLDULAR
Bir dönem 'Kara Para Aşk' dizisinde Engin Akyürek'le başrolde yer alan Tuba Büyüküstün, yıllar sonra eski partneri ile yeniden bir araya geldi.
38 yaşındaki oyuncunun, dizi setinden yaptığı ilk paylaşım ve "Engin'le 6 yıl sonra buluştuk. İlk sahnemizi çektik. Çok güzeldi" notu hayranlarını heyecanlandırdı.