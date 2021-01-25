Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Müjde geldi! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Müjde geldi! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? sorusu, son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Netflix platformunda seyirci karşısına çıkan popüler dizi Peaky Blinders'ın yeni sezonu pandemi nedeniyle ertelenmişti. Peaky Blinders'dan hayranlarına hem iyi hem de kötü haber geldi. Yeni sezon çekimlerinin başladığı duyurulurken, bu sezon ile dizinin ekranlara veda edeceği öğrenildi. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 25.01.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 15:21
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin 6. sezonu "Black Day" olarak duyurulmuştu. Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerin bu sene başladığı öğrenildi. Dizi 6. yeni sezonuyla final yapacak. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Final sezonuyla ekranlara gelecek dizinin kesin olarak hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde yayınlanacak fragman ile final tarihinin duyurulması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
PEAKY BLINDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ Peaky Blinders 5. sezon 1. bölüm: Kara Salı Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar. Peaky Blinders 5. sezon 2. bölüm: Kara Kediler Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır. Peaky Blinders 5. sezon 3. bölüm: Strateji Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.