Müjde geldi! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? sorusu, son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Netflix platformunda seyirci karşısına çıkan popüler dizi Peaky Blinders'ın yeni sezonu pandemi nedeniyle ertelenmişti. Peaky Blinders'dan hayranlarına hem iyi hem de kötü haber geldi. Yeni sezon çekimlerinin başladığı duyurulurken, bu sezon ile dizinin ekranlara veda edeceği öğrenildi. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.01.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 15:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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