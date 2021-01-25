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Haberler Galeri Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer estetiksiz haliyle olay oldu!

Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer estetiksiz haliyle olay oldu!

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı, ilk iki bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Maraşlı'da canlandırdığı Firuzan karakteriyle adından söz ettiren Rojda Demirer, gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Rojde Demirer, estetiksiz haliyle görenleri şaşırttı. İşte Rojda Demirer'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 25.01.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 16:51
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Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer estetiksiz haliyle olay oldu!

Maraşlı dizisinde canlandırdığı Firuzan karakteriyle adından söz ettiren Rojda Demirer, estetiksiz haliyle görenleri şaşırttı. İşte Rojda Demirer'in estetiksiz hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer estetiksiz haliyle olay oldu!

Zehra Çilingiroğlu

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Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer estetiksiz haliyle olay oldu!

Zehra Çilingiroğlu

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Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer estetiksiz haliyle olay oldu!

Zehra Çilingiroğlu

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Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer estetiksiz haliyle olay oldu!

Hande Erçel