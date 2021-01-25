Maraşlı’nın Firuzan’ı Rojda Demirer estetiksiz haliyle olay oldu!

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı, ilk iki bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Maraşlı'da canlandırdığı Firuzan karakteriyle adından söz ettiren Rojda Demirer, gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Rojde Demirer, estetiksiz haliyle görenleri şaşırttı. İşte Rojda Demirer'in estetiksiz hali...