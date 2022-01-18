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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’un samimi halleri sosyal medyayı salladı! Bakışları olay oldu

Dijital platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, aşk yaşadıkları iddiasıyla yeniden gündeme oturdu. Dizi çekimleri sırasında sık sık yan yana görüntülenen ikili her fırsatta aşk iddialarını yalanlarken bu kez ortaya çıkan fotoğrafları olay oldu. Samimi halleri, aşk iddialarını bir kez daha güçlendirdi. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 18.01.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 13:51
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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’un samimi halleri sosyal medyayı salladı! Bakışları olay oldu

Aslı Enver'le ayrılığının ardından uzun süredir yalnız olan Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’un samimi halleri sosyal medyayı salladı! Bakışları olay oldu

Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisinde birlikte rol alan ikilinin Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yediğine ilişkin haberler basına yansımıştı.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’un samimi halleri sosyal medyayı salladı! Bakışları olay oldu

Tuba Büyüküstün, Murat Boz ile hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil" açıklamasını yapmıştı.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’un samimi halleri sosyal medyayı salladı! Bakışları olay oldu

Her fırsatta aşk haberlerini yalanlayan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra aynı karede görüntülendi.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’un samimi halleri sosyal medyayı salladı! Bakışları olay oldu

Ekiple akşam yemeğinde buluşan ikili, gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar.