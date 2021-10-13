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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk iddialarını yalanlamıştı! Samimi fotoğrafları ortaya çıktı

Dijital platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Daha çekimler başlamadan baş başa yemek yiyen ve tekneyle denize açılan ikili, kafaları karıştırmıştı. Büyüküstün'ün çıkan aşk haberlerini yalanlamasının ardından ortay çıkan fotoğrafları olay oldu. İşte Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un dikkat çeken o halleri...

Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:09
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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk iddialarını yalanlamıştı! Samimi fotoğrafları ortaya çıktı

'Another Self' dizisinde rol alan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, dizi çekimleri başlamadan baş başa yemekte görüntülenmiş, ikilinin aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk iddialarını yalanlamıştı! Samimi fotoğrafları ortaya çıktı

İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan daha önce Onur Saylak'la bir evlilik yapan Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde katıldığı Athena konserinde, "Arkadaşız. Adım herkesle yazılıyor" diyerek, Boz'la aşk haberlerini yalanlamıştı.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk iddialarını yalanlamıştı! Samimi fotoğrafları ortaya çıktı

Ancak çiftin samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram hesabından paylaştı.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk iddialarını yalanlamıştı! Samimi fotoğrafları ortaya çıktı

"ASLINDA VE GERÇEKTE OLAN"

Çekimin son anlarında gözlerinin açık olduğu poza Alptekin, "Uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan" diyerek, ikinci karede gözlerinin kapalı olduğu anı yayınladı.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk iddialarını yalanlamıştı! Samimi fotoğrafları ortaya çıktı

Fotoğraflar aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.