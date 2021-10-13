Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk iddialarını yalanlamıştı! Samimi fotoğrafları ortaya çıktı

Dijital platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Daha çekimler başlamadan baş başa yemek yiyen ve tekneyle denize açılan ikili, kafaları karıştırmıştı. Büyüküstün'ün çıkan aşk haberlerini yalanlamasının ardından ortay çıkan fotoğrafları olay oldu. İşte Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un dikkat çeken o halleri...