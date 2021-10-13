13 Ekim 2021, Çarşamba
Pınar Altuğ'dan eski partneri Tamer Karadağlı’ya tam destek: Törenler sohbet edeceğiniz yerler değildir
Pınar Altuğ uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde başrolü paylaştığı Tamer Karadağlı'ya destek çıktı. Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'la arasında yaşanan gerilim nedeniyle linç edilmeye çalışılan Karadağlı'ya haksızlık yapıldığını söyleyen Altuğ, "Tamer kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır" dedi. Oscar'da bile 45 saniyeden fazla konuşulamadığnı ifade eden Altuğ, "O törenler; içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yerler değildir" dedi.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 09:31
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8