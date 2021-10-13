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Haberler Galeri Pınar Altuğ'dan eski partneri Tamer Karadağlı’ya tam destek: Törenler sohbet edeceğiniz yerler değildir

Pınar Altuğ'dan eski partneri Tamer Karadağlı’ya tam destek: Törenler sohbet edeceğiniz yerler değildir

Pınar Altuğ uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde başrolü paylaştığı Tamer Karadağlı'ya destek çıktı. Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'la arasında yaşanan gerilim nedeniyle linç edilmeye çalışılan Karadağlı'ya haksızlık yapıldığını söyleyen Altuğ, "Tamer kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır" dedi. Oscar'da bile 45 saniyeden fazla konuşulamadığnı ifade eden Altuğ, "O törenler; içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yerler değildir" dedi.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 09:31
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Pınar Altuğ’dan eski partneri Tamer Karadağlı’ya tam destek: Törenler sohbet edeceğiniz yerler değildir

Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'la yaşadığı polemik nedeniyle lince uğrayan ve kadın düşmanlığı yapmakla suçlanan Tamer Karadağlı'ya bir destek de Pınar Altuğ'dan geldi.

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Pınar Altuğ’dan eski partneri Tamer Karadağlı’ya tam destek: Törenler sohbet edeceğiniz yerler değildir

Altuğ, eski rol arkadaşına cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

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Pınar Altuğ’dan eski partneri Tamer Karadağlı’ya tam destek: Törenler sohbet edeceğiniz yerler değildir

"TAMER ZARİF ADAMDIR"

Karadağlı için "O, kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır" diyen Altuğ, açıklamasında şunları söyledi:

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Pınar Altuğ’dan eski partneri Tamer Karadağlı’ya tam destek: Törenler sohbet edeceğiniz yerler değildir

"Sırası gelen ödülünü gelir alır ve ödülüyle beraber teşekkür konuşması yapar. O ödüldür sizin savaştığınız şey ve ödülü göstererek konuşursunuz. Bu insana güç katar. Konuşmanızı yapar ve inersiniz."

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Pınar Altuğ’dan eski partneri Tamer Karadağlı’ya tam destek: Törenler sohbet edeceğiniz yerler değildir

"Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Seyredenler adına sıkıcı olmaması için belli süre vardır. Yurt dışında ciddi bir kuraldır bu. Mesela Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız. Kimse arkada öyle durmak zorunda değil."