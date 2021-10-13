MasterChef Danilo Zanna'ya eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay gönderme: İnsanların iki yüzü vardır

MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuştu. 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucağına alan çift, boşanma kararı aldı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılık kararı alan Zanna, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıktı. Yaşananların ardından Demirbilek, boşanma aşamasında olduğu eşine üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu.