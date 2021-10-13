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MasterChef Danilo Zanna'ya eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay gönderme: İnsanların iki yüzü vardır

MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuştu. 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucağına alan çift, boşanma kararı aldı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılık kararı alan Zanna, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıktı. Yaşananların ardından Demirbilek, boşanma aşamasında olduğu eşine üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:21
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MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme: İnsanların iki yüzü vardır

Masterchef yarışmasıyla ekranların en sevilen isimlerinden olan Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile evliliğiyle de ilgi odağı olmuştu. Ancak çiftten kötü haber geldi.

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MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme: İnsanların iki yüzü vardır

2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

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MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme: İnsanların iki yüzü vardır

"EVET BOŞANIYORUZ"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

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MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme: İnsanların iki yüzü vardır

Sosyal medyada ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Danilo Zanna bu iddiayı cevapsız bıraktı.

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MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme: İnsanların iki yüzü vardır

9 yıllık eşinden boşanmaya hazırlanan Danilo Zanna, kafa dağıtmak için Somer Sivrioğlu ile Mardin'e gitti.