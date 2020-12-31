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Tuan Tunalı aileye girdi! Evleniyorlar

Tuan Tunalı ve Rus sevgilisi Yana Mazanova Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine evlilik teklifi eden Tuan Tunalı, Rusya'ya giderek Mazanova'nın ailesiyle tanıştığını açıkladı. Tunalı, "Yana'nın kalabalık bir ailesi var ve hepsi de beni çok sevdi" dedi.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 09:41
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Tuan Tunalı aileye girdi! Evleniyorlar

Oyuncu Tuan Tunalı, önceki gün Nişantaşı'nda Rus sevgilisi Yana Mazanova ile objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden Tunalı, Mazanova'nın ailesiyle tanıştığını açıkladı.

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Tuan Tunalı aileye girdi! Evleniyorlar

Önceki gün Tuan Tunalı ile Rus sevgilisi Yana Mazanova, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Sakal bırakarak yeni bir imaja bürünen oyuncu, Rusya'ya giderek sevgilisi Yana Mazanova'nın ailesiyle tanıştığını açıkladı.

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Tuan Tunalı aileye girdi! Evleniyorlar

Tunalı, sevgilisinin ailesiyle tanışması hakkında "Ben Ruslar'dan çok korkuyordum. Korkarak Rusya'ya gittim ve çok sıcak karşılandım. Yana'nın kalabalık bir ailesi var ve hepsi de beni çok sevdi" dedi.

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Tuan Tunalı aileye girdi! Evleniyorlar

EYLÜL AYINDA EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ

Öte yandan Tuan Tunalı, sevgilisine geçtiğimiz eylül ayında Tataristan-Kazan'da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etmişti.

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Tuan Tunalı aileye girdi! Evleniyorlar

Teklifine 'Evet' cevabı alan Tuan Tunalı, mutluluktan ağlamış ve o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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