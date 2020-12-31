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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Tuan Tunalı aileye girdi! Evleniyorlar
Tuan Tunalı ve Rus sevgilisi Yana Mazanova Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine evlilik teklifi eden Tuan Tunalı, Rusya'ya giderek Mazanova'nın ailesiyle tanıştığını açıkladı. Tunalı, "Yana'nın kalabalık bir ailesi var ve hepsi de beni çok sevdi" dedi.
Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 09:41
Oyuncu Tuan Tunalı, önceki gün Nişantaşı'nda Rus sevgilisi Yana Mazanova ile objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden Tunalı, Mazanova'nın ailesiyle tanıştığını açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önceki gün Tuan Tunalı ile Rus sevgilisi Yana Mazanova, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Sakal bırakarak yeni bir imaja bürünen oyuncu, Rusya'ya giderek sevgilisi Yana Mazanova'nın ailesiyle tanıştığını açıkladı.
Tunalı, sevgilisinin ailesiyle tanışması hakkında "Ben Ruslar'dan çok korkuyordum. Korkarak Rusya'ya gittim ve çok sıcak karşılandım. Yana'nın kalabalık bir ailesi var ve hepsi de beni çok sevdi" dedi.
EYLÜL AYINDA EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ
Öte yandan Tuan Tunalı, sevgilisine geçtiğimiz eylül ayında Tataristan-Kazan'da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etmişti.