Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına kitap ve şarkı müjdesi!

Survivor yarışmasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Murat Yağcı, özel hayatının yanı sıra projeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Yarışma sonrası gelen teklifleri değerlendiren Yağcı, bu sefer ters köşe yaptı. Yeni projesinin açıklayan genç isim, hayranlarına kitap ve şarkı müjdesi verdi.