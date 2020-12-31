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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına kitap ve şarkı müjdesi! Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına kitap ve şarkı müjdesi!
Survivor yarışmasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Murat Yağcı, özel hayatının yanı sıra projeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Yarışma sonrası gelen teklifleri değerlendiren Yağcı, bu sefer ters köşe yaptı. Yeni projesinin açıklayan genç isim, hayranlarına kitap ve şarkı müjdesi verdi.
Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:19
Survivor 2020 ile büyük çıkış yakalayan Barış Murat Yağcı, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yarışma sonra Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Yağcı, bir yandan da gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Barış Murat Yağcı, bir hayranının sorusu üzerine yeni projesini açıkladı.
29 yaşındaki Yağcı, çok yakında yeni şarkısının çıkacağını duyurdu.
Barış Murat Yağcı, iki ay sonra da kitabının piyasaya çıkacağını söyledi.