Gökçe Bahadır'ı çıldırtan soru! “Böyle sorularla gelmeyin”

Evde olduğu süreçte dizileri takip ettiğini söyleyen oyuncu, "Evde geçirdiğimiz bir süreç olduğu için dizileri takip ediyorum. Bazı dizileri gerçekten çok başarılı buluyorum. Takip ettiğim güzel işler var bence. Şu an herkesin dilinde olan bir sürü güzel işler var, 'Sadakatsiz', 'Masumlar Apartmanı', 'Kırmızı Oda' var yani" dedi.

