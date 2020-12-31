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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gökçe Bahadır'ı çıldırtan soru! “Böyle sorularla gelmeyin” Gökçe Bahadır'ı çıldırtan soru! “Böyle sorularla gelmeyin”
Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, Etiler'de bir fırından çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahadır, gelen bir soru karşısında çılgına döndü. "Böyle sorularla gelmeyin bana" diyen güzel oyuncu, muhabirlerin yanından ayrıldı.
Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 09:28
Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni yıla ailesiyle birlikte gireceğini söyleyen Bahadır, "Ailem Ege tarafında, biraz onların yanına gideceğim. Amacım onlarla beraber olmak" diye konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"2020 benim için kötü geçti" diyen Bahadır, "Hepimiz aynı durumdayız. Zor bir sene oldu. 2021 herkes için umut oldu. Eski hayatımıza geri dönsek, yeni kazanımlarımızla beraber. Yeni yıldan umutluyuz" dedi.
Yeni yılda çalışacağım diyen Bahadır, "Bir aksilik olmazsa dijitalde bir işe başlayacağım. Biz yakın zamanda çekimlerine başlayacağız. Güzel bir iş olacak. Bir ters köşe olacak. Bu sefer çok farklı" ifadelerini kullandı.
"Çok farklı, tahmin edemeyeceğiniz kadar" diyerek hayranlarını heyecanlandıran Bahadır, "Ben bir şey söylemeyeyim bütün kast belli gibi neredeyse. Çekimler İstanbul'da olacak" açıklamasını yaptı.
Evde olduğu süreçte dizileri takip ettiğini söyleyen oyuncu, "Evde geçirdiğimiz bir süreç olduğu için dizileri takip ediyorum. Bazı dizileri gerçekten çok başarılı buluyorum. Takip ettiğim güzel işler var bence. Şu an herkesin dilinde olan bir sürü güzel işler var, 'Sadakatsiz', 'Masumlar Apartmanı', 'Kırmızı Oda' var yani" dedi.