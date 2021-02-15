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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın Menekşe’si Tülin Yazkan’ın makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Sefirin Kızı’nın Menekşe’si Tülin Yazkan’ın makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Menekşe karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Tülin Yazkan, başarılı oyunculuğuyla izleyicilerden tam not aldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Yazkan'ın makyajsız hali ise şoke etti. İşte Sefirin Kızı'nın yıldızı Tülin Yazkan'ın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 17:37
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Sefirin Kızı’nın Menekşe’si Tülin Yazkan’ın makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Menekşe karakteriyle adından söz ettiren Tülin Yazkan makyajsız haliyle şoke etti. İşte Tülin Yazkan ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirin Kızı’nın Menekşe’si Tülin Yazkan’ın makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Melis Sezen

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Sefirin Kızı’nın Menekşe’si Tülin Yazkan’ın makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Melis Sezen

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Sefirin Kızı’nın Menekşe’si Tülin Yazkan’ın makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Melis Sezen

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  • 114
Sefirin Kızı’nın Menekşe’si Tülin Yazkan’ın makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Melis Sezen