Sefirin Kızı’nın Menekşe’si Tülin Yazkan’ın makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Menekşe karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Tülin Yazkan, başarılı oyunculuğuyla izleyicilerden tam not aldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Yazkan'ın makyajsız hali ise şoke etti. İşte Sefirin Kızı'nın yıldızı Tülin Yazkan'ın makyajsız hali...