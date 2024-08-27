Tombalacı Mehmet’e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! ’Hamileyken Kurtlar Vadisi izledim’

Türk televizyon tarihinin efsanevi dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, yıllar geçmesine rağmen popülerliğini koruyor... Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Tombalacı Mehmet, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Bu karakter, sosyal medyada ilginç bir şekilde yeniden gündeme geldi.