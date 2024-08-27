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Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! 'Hamileyken Kurtlar Vadisi izledim'

Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınmış durumda. Dizinin unutulmaz oyuncularından biri olan Haldun Boysan, "Tombalacı Mehmet" karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Dizinin hayranı olan bir anne, hamilelik döneminde izlediği Kurtlar Vadisi'nin etkisiyle, bebeğini dizideki Tombalacı Mehmet karakterine benzetti. İşte sosyal medyada gündem olan bebek...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:44
Tombalacı Mehmet’e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! ’Hamileyken Kurtlar Vadisi izledim’

Türk televizyon tarihinin efsanevi dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, yıllar geçmesine rağmen popülerliğini koruyor... Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Tombalacı Mehmet, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Bu karakter, sosyal medyada ilginç bir şekilde yeniden gündeme geldi.

Tombalacı Mehmet’e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! ’Hamileyken Kurtlar Vadisi izledim’

Annesinin Kurtlar Vadisi'ndeki "Tombalacı Mehmet" karakterine benzettiği bebek sosyal medyayı salladı.

Tombalacı Mehmet’e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! ’Hamileyken Kurtlar Vadisi izledim’

Bebeğinin fotoğrafını "Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini" notuyla paylaşan kadın sosyal medyada dikkat çekti.

Tombalacı Mehmet’e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! ’Hamileyken Kurtlar Vadisi izledim’

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken birçok kişi "Resmen kopyası" ve "Dedesine bu kadar benzemiyordur" gibi yorumlarda bulundu.

Tombalacı Mehmet’e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! ’Hamileyken Kurtlar Vadisi izledim’

İşte o bebek...