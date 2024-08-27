27 Ağustos 2024, Salı
Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! 'Hamileyken Kurtlar Vadisi izledim'
Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınmış durumda. Dizinin unutulmaz oyuncularından biri olan Haldun Boysan, "Tombalacı Mehmet" karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Dizinin hayranı olan bir anne, hamilelik döneminde izlediği Kurtlar Vadisi'nin etkisiyle, bebeğini dizideki Tombalacı Mehmet karakterine benzetti. İşte sosyal medyada gündem olan bebek...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:44