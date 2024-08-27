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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın Obayana'sını gören tanıyamıyor! Kenyalı oyuncu Max Bendo'nun son hali...

Akasya Durağı'nın Obayana'sını gören tanıyamıyor! Kenyalı oyuncu Max Bendo'nun son hali...

Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı, konusu ve oyuncularıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi şimdilerle oyuncularının son halleriyle gündem oluyor. Tekrar bölümleri hala izlenmek olan dizide Osman Ağa'nın kızı Dilek'in aşkı Obayana, yılar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Kenyalı oyuncu Max Bendo'nun son haliyle gündem oldu. İşte Akasya Durağı'nın Obayana'sının son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:01
Akasya Durağı’nın Obayana’sını gören tanıyamıyor! Kenyalı oyuncu Max Bendo’nun son hali...

2008-2012 yılları arasında yayınlanan popüler Türk dizisi "Akasya Durağı"nda Obayana karakterini canlandıran Max Bendo'nun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Akasya Durağı’nın Obayana’sını gören tanıyamıyor! Kenyalı oyuncu Max Bendo’nun son hali...

Bu isimlerden biri de Dilek'in büyük aşkı Obayana karakterine hayat veren Max Bendo...

Akasya Durağı’nın Obayana’sını gören tanıyamıyor! Kenyalı oyuncu Max Bendo’nun son hali...

Dizideki başarılı performansı ile hafızalarda yer edinen Bendo'nun son hali, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Akasya Durağı’nın Obayana’sını gören tanıyamıyor! Kenyalı oyuncu Max Bendo’nun son hali...

Asıl mesleği animatörlük olan Max Bendo, Türkiye'de oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmişti.

Akasya Durağı’nın Obayana’sını gören tanıyamıyor! Kenyalı oyuncu Max Bendo’nun son hali...

Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Max Bendo, En Son Babalar Duyar dizisindeki Rafi rolü ve Akasya Durağı dizisindeki Obayana rolü ile ünlendi.