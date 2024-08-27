27 Ağustos 2024, Salı
Akasya Durağı'nın Obayana'sını gören tanıyamıyor! Kenyalı oyuncu Max Bendo'nun son hali...
Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı, konusu ve oyuncularıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi şimdilerle oyuncularının son halleriyle gündem oluyor. Tekrar bölümleri hala izlenmek olan dizide Osman Ağa'nın kızı Dilek'in aşkı Obayana, yılar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Kenyalı oyuncu Max Bendo'nun son haliyle gündem oldu. İşte Akasya Durağı'nın Obayana'sının son hali...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:01