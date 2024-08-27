27 Ağustos 2024, Salı
Oyuncu Demet Özdemir annesinin ikizi çıktı! Genç kızlara taş çıkarıyor! Anne kızın şaşırtan benzerliği...
Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, Adım Farah, Aşk Taktikleri gibi dizilerle hafızalara kazınan Demet Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla da gündem oluyor. Oğuzhan Koç ile 8 ay evli kaldıktan sonra boşanan Özdemir, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Yer aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özdemir'in ailesini merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Demet Özdemir'in güzelliğiyle dikkat çeken annesi...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:19