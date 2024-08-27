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Haberler Galeri Oyuncu Demet Özdemir annesinin ikizi çıktı! Genç kızlara taş çıkarıyor! Anne kızın şaşırtan benzerliği...

Oyuncu Demet Özdemir annesinin ikizi çıktı! Genç kızlara taş çıkarıyor! Anne kızın şaşırtan benzerliği...

Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, Adım Farah, Aşk Taktikleri gibi dizilerle hafızalara kazınan Demet Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla da gündem oluyor. Oğuzhan Koç ile 8 ay evli kaldıktan sonra boşanan Özdemir, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Yer aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özdemir'in ailesini merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Demet Özdemir'in güzelliğiyle dikkat çeken annesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:19
Oyuncu Demet Özdemir annesinin ikizi çıktı! Genç kızlara taş çıkarıyor! Anne kızın şaşırtan benzerliği...

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile başarılı oyuncu Demet Özdemir, geçen yıl ağustos ayında dünyaevine girmişti.

Oyuncu Demet Özdemir annesinin ikizi çıktı! Genç kızlara taş çıkarıyor! Anne kızın şaşırtan benzerliği...

Ancak çift, aldıkları boşanma kararlarıyla herkesi şoke etmişti. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 8 aylık evliliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

Oyuncu Demet Özdemir annesinin ikizi çıktı! Genç kızlara taş çıkarıyor! Anne kızın şaşırtan benzerliği...

Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizi projeleri büyük başarılara imza atan güzel oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe aldı.

Oyuncu Demet Özdemir annesinin ikizi çıktı! Genç kızlara taş çıkarıyor! Anne kızın şaşırtan benzerliği...

Sosyal medya hesabını aktik kullanan Özdemir, bu kez de annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, annesiyle paylaştığı bir pozla yeniden gündem oldu.

Oyuncu Demet Özdemir annesinin ikizi çıktı! Genç kızlara taş çıkarıyor! Anne kızın şaşırtan benzerliği...

Anne-kızı yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.