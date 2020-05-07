Cüneyt Arkın yıllar sonra ortaya çıkan kızıyla olay oldu! İşte sır gibi sakladığı kızı ve torunu

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın bu zamana kadar hiç görüşmediği kızı ve torunu ortaya çıktı. Güler Mocan'dan bir kız çocuğuna sahip olan Cüneyt Arkın kızı ve torunuyla görüşmüyor. Türkiye'nin en önemli aktörlerinden biri olan Cüneyt Arkın kendisine kızı ve torunu hakkında sorulan bir soruya şu cevabı vermişti: Onları tanımıyorum.1966 doğumlu olan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı, anne ve babası boşandıktan sonra annesiyle birlikte yaşamış ve babasıyla hiç görüşmemişti. Arada geçen yıllar sonra Filiz Canlı'nın kızı Defne "Dedemle (Cüneyt Arkın) tanışmak istiyorum" deyince bir anda gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. İşte Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ın kimsenin bilmediği kızı ve torunu...