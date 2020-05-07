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Haberler Galeri Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunda Işık'ın tek hayali arkadaşlarıyla 20 sene sonrada bir arada olabilmekti. 1. sezon 8. bölümde Eda, Işık'a eski tabloyu getirmişti. Bölümün final sahnesinde kapı çalmıştı ve ilk sezon tamamlanmıştı. Işık'ın 20 yıl sonra görüşme beklentisi gerçek olacak mı? Sinan, Osman ve Kerem geri dönecek mi? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 16:13
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Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 dizisi Netflix platformunda yayınlanmaya başladı. Bir grup gencin hikayesini anlatan dizinin ilk sezonunun son bölümünde Işık, Eda ile buluşmuştu. İkili hasret giderirken çalan kapaı Işık ve Eda'yı heyecanlandırdı. Gelen isimler diğer arkadaşları mıydı? Aşk 101'in ikinci sezonu için izleyiciler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.