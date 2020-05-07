Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunda Işık'ın tek hayali arkadaşlarıyla 20 sene sonrada bir arada olabilmekti. 1. sezon 8. bölümde Eda, Işık'a eski tabloyu getirmişti. Bölümün final sahnesinde kapı çalmıştı ve ilk sezon tamamlanmıştı. Işık'ın 20 yıl sonra görüşme beklentisi gerçek olacak mı? Sinan, Osman ve Kerem geri dönecek mi? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL