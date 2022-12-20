Tom Cruise uçaktan atlarken çektiği videoda hayranlarına teşekkür etti

Önümüzdeki sene çıkacak olan yeni 'Mission Impossible' filminin çekimleri için uçuş dersleri alan Cruise, sosyal medyada yayınlanan kısa bir videoda tehlikeli bir gösteri yapmıştı. Ünlü isim, ölüme meydan okuyan şovu sırasında kask takmazken, kahverengi bir ceket ve ona uygun bir pantolon giymişti.