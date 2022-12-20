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Haberler Galeri Tom Cruise uçaktan atlarken çektiği videoda hayranlarına teşekkür etti

Tom Cruise uçaktan atlarken çektiği videoda hayranlarına teşekkür etti

'Jack Reacher' ile 'Last Samurai' gibi başarılı projelerle seyirciyle buluşan yıldız Tom Cruise, 'Mission Impossible' serisinin yeni bölümü için çekim yaparken kaydettiği bir videoyla gündem oldu. Uçaktan atlarken video çeken Cruis, Mayıs ayında vizyona giren 'Top Gun' filmine verdikleri sıkı destek için hayranlarına teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 15:09
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Tom Cruise uçaktan atlarken çektiği videoda hayranlarına teşekkür etti

Hollywood'da izlenme rekorları kıran filmlerindeki aksiyon sahnelerinde dublör kullanmamasıyla bilinen 60 yaşındaki Tom Cruise, geçen Eylül ayında cesaretini yeniden gözler önüne sermişti.

Aktör, Güney Afrika'daki Blyde Nehri Kanyonu üzerinde uçan II. Dünya Savaşı'ndan kalma küçük bir çift kanatlı uçağın üzerinde dururken bir video çekmişti.

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Tom Cruise uçaktan atlarken çektiği videoda hayranlarına teşekkür etti

Önümüzdeki sene çıkacak olan yeni 'Mission Impossible' filminin çekimleri için uçuş dersleri alan Cruise, sosyal medyada yayınlanan kısa bir videoda tehlikeli bir gösteri yapmıştı. Ünlü isim, ölüme meydan okuyan şovu sırasında kask takmazken, kahverengi bir ceket ve ona uygun bir pantolon giymişti.

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Tom Cruise uçaktan atlarken çektiği videoda hayranlarına teşekkür etti

"YAKIT AZALIYOR"

Cruise'un, videoda şu ifadeleri kullandığı duyulmuştu:

"Herkese merhaba, keşke orada olabilseydim. Ekstra gürültü için özür dilerim. Gördüğünüz gibi 'Mission Impossible'ın son bölümünü çekiyorum. Şu anda Güney Afrika'daki muhteşem Blyde River Kanyonu'nun üzerindeyiz ve izleyicilerin bu filmi yerel sinemalardaki beyaz perdelerde izlemesi için yapıyoruz."

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Tom Cruise uçaktan atlarken çektiği videoda hayranlarına teşekkür etti

Ardından başka bir uçak, ünlü ismin olduğu uçağa yaklaşırken yaklaşırken, yönetmen Christopher McQuarrie'nin sesi duyulmuş ve Cruise'a filme geri dönmeleri gerektiğini söyleyerek; "Rahatsız ettiğim için üzgünüm Tom. Işığı kaybediyoruz ve yakıt azalıyor" demişti.

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Tom Cruise uçaktan atlarken çektiği videoda hayranlarına teşekkür etti

"SİNEMALARDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Bunun üzerine Cruise; "Gitmemiz gerekiyor öyle mi? Yakıtımızın az olması iyi değil" şeklinde konuşmasının ardından kameraya gülümseyerek selam vermiş ve "Sinemalarda görüşürüz" demişti. Sonrasında uçaklar, Hollywood yıldızı hala kanadın üzerinde dururken aşağı doğru süzülmüştü.