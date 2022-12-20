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Çikita Muz şarkısı ile ün salan Ajdar’dan yeni paylaşım! Son hali şaşırttı

Popstar yarışmasında seslendirdiği Çikita Muz şarkısı ile şöhrete kavuşan ve ilginç şarkılarıyla bir dönem sürekli adından söz ettiren Ajdar'ın son hali merak edilmeye başlanmıştı. Şahdamarım ve Nane şarkılarıyla da hafızalara kazınan ve gözlerden uzak yaşayan Ajdar'ın son halini gören şaşırdı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 15:07
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Çikita Muz şarkısı ile ün salan Ajdar’dan yeni paylaşım! Son hali şaşırttı

2003 yılında "Popstar Türkiye" yarışmasının seçmelerine katılan Ajdar, böylelikle bütün Türkiye'ye ismini duyurmuştu.

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Çikita Muz şarkısı ile ün salan Ajdar’dan yeni paylaşım! Son hali şaşırttı

AJDAR'IN SON HALİNİ GÖRENLER YORUM YAĞDIRDI

Uzun süredir sessiz sedasız olan Ajdar'ı görenler "Hiç değişmemiş" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Yazık adam solmuş" dedi.

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Çikita Muz şarkısı ile ün salan Ajdar’dan yeni paylaşım! Son hali şaşırttı

Ajdar TikTok'ya yaptığı ilginç bestelerle de adından söz ettiriyor.

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Çikita Muz şarkısı ile ün salan Ajdar’dan yeni paylaşım! Son hali şaşırttı

"HİÇ TARZINI BOZMAMIŞ"

Ajdar'ın paylaşımlarını görenler "Adam hiç tarzını bozmamış" diyerek bir döneme damga vuran ismi ti'ye aldı.

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Çikita Muz şarkısı ile ün salan Ajdar’dan yeni paylaşım! Son hali şaşırttı

İşte Ajdar'ın son hali...