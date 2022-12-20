Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak’ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak’ın son haline bir bakın

ÇEKİMLERİN BAŞLAYACAĞI TARİHİ VERMİŞTİ

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuşmuştu. Bu açıklamadan sonra gözler dizide yer alan diğer oyunculara çevrilmişti.