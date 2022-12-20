20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak’ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak’ın son haline bir bakın

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak’ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak’ın son haline bir bakın

Efsane Türk dizilerinden Kurtlar Vadisi seyircileriyle yeniden buluşmak için gün sayıyor. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak son halini paylaşınca takipçileri yorum yağmuruna tuttu. İşte 55 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Erhan Ufak…

Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 16:14
  • 1
  • 13
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak’ı 55 kilo verdi! 55 kilo veren Erhan Ufak’a bir bakın

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak’ı 55 kilo verdi! 55 kilo veren Erhan Ufak’a bir bakın

ÇEKİMLERİN BAŞLAYACAĞI TARİHİ VERMİŞTİ

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuşmuştu. Bu açıklamadan sonra gözler dizide yer alan diğer oyunculara çevrilmişti.

  • 3
  • 13
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak’ı 55 kilo verdi! 55 kilo veren Erhan Ufak’a bir bakın

SON HALİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Son olarak Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü en son halini paylaştı. Ünlü oyuncuyu görenler aynı soruyu sordu.

  • 4
  • 13
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak’ı 55 kilo verdi! 55 kilo veren Erhan Ufak’a bir bakın

55 kilo vererek dikkatleri üzerine çeken oyuncu son halini paylaştı. Ünlü oyuncuyu görenlerin aklına hemen Necati Şaşmaz'ın açıklaması geldi.

  • 5
  • 13
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak’ı 55 kilo verdi! 55 kilo veren Erhan Ufak’a bir bakın

"GÜLLÜ ERHAN BOMBA GİBİ DÖNECEK"

Kurtlar Vadisi Güllü'nün pozlarına "Güllü Erhan bomba gibi dönecek", "Abi Kurtlar Vadisi Kaos'ta olacak mısın?", "Erhan abi Necati abi açıklama yaptı sen de var mısın Güllü abim" yorumları yağdı.