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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak’ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak’ın son haline bir bakın
Efsane Türk dizilerinden Kurtlar Vadisi seyircileriyle yeniden buluşmak için gün sayıyor. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak son halini paylaşınca takipçileri yorum yağmuruna tuttu. İşte 55 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Erhan Ufak…
Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:14Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 16:14