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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan Aslı Tandoğan takipçilerini uyardı: Gençliğinize güvenmeyin… Koronavirüse yakalanan Aslı Tandoğan takipçilerini uyardı: Gençliğinize güvenmeyin…
Oyuncu Aslı Tandoğan ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşiyle birlikte bir süre hastaneden tedavi gören Aslı Tandoğan, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Takipçilerini virüse karşı uyaran Tandoğan, 'sakın gençliğinize güvenmeyin çok dikkat edin' ifadelerini kullandı. Kayınpederinin cenaze töreninde virüs kaptığını belirten güzel oyuncu 'Cenaze sürecinde eve kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık" dedi.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 14:13
Aslı Tandoğan ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve oyuncu eşiyle birlikte bir süre hastanede tedavi görmüştü. Eşinin hastalığı daha zor geçirdiğini söyleyen Tandoğan, takipçilerine uyarıda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Aslı Tandoğan'ın açıklamalarından satır başları…
2 Aralık'tan bu yana Covid tedavisi görüyorum artık son günlerim 2 günüm kaldı. Eşim Tan da Covid'e yakalandı ve 13 gün boyunca hastanede kaldı, çok zor geçirdi. Ben beş gün boyunca hastanede kaldım. Annem de aynı şekilde Covid oldu, o bize göre daha hafif şekilde atlattı.
Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyoruz. Aileden birkaç kişi daha yakalandı çünkü çok dikkat etmemize ve evde sadece altı, yedi kişi olmamıza, kimseyi kabul etmememize rağmen maalesef yakalandık. Gerçekten hiç kolay değil.
Sizden ricam 'lütfen gencim ben, sağlıklıyım' gibi düşünmeyin eşim Tan her gün spor yapan, yediğine içtiğine inanılmaz dikkat eden, sigara, alkol hiçbir kötü alışkanlığı olmayan birisi ve o kadar zor atlattı ki… 40 yaşında hiç beklemediğimiz bir şekilde… Nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt-üst oldu. Lütfen güvenmeyin gençliğinize!
Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın. Çok zorlandık. Sadece Covid değil kullanılan ilaçlar da çok çok ağır. İnsan vücudu bazen bunu kaldıramayabiliyor. Sadece Covid ile mücadele etmiyorsunuz, aynı zamanda ilacın yan etkileriyle de mücadele ediyorsunuz. Psikolojik olarak da çok ama çok zor. Tamamen yalnızsınız!