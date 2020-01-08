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Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi gözyaşları içinde anlattı: Ömrümden ömür gitti!
Tolgahan Sayışman'la evli olan Almeda Abazi, geçtiğimiz yıl oğlu Efehan'ı kucağına almıştı. Efehan geçtiğimiz Ekim ayında beyninde bulunan kist nedeniyle apar topar ameliyata olmuştu. 2. Sayfa programına konuk olan ve bebeğinin ameliyat olduğu günlerde yaşadığı stresi anlatan Abazi canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.
Giriş Tarihi: 08.01.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 18:12
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