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Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi gözyaşları içinde anlattı: Ömrümden ömür gitti!

Tolgahan Sayışman'la evli olan Almeda Abazi, geçtiğimiz yıl oğlu Efehan'ı kucağına almıştı. Efehan geçtiğimiz Ekim ayında beyninde bulunan kist nedeniyle apar topar ameliyata olmuştu. 2. Sayfa programına konuk olan ve bebeğinin ameliyat olduğu günlerde yaşadığı stresi anlatan Abazi canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 18:12
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Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi gözyaşları içinde anlattı: Ömrümden ömür gitti!

2.Sayfa programına Almeda Abazi konuk oldu. Oyuncu Tolgahan Sayışman'la evli olan Abazi geçtiğimiz yıl oğlu Efehan'ı kucağına almıştı. Oğlunun olduğu ameliyat nedeniyle zor günler geçiren Abazi, yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

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Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi gözyaşları içinde anlattı: Ömrümden ömür gitti!

İşte Almeda Abazi'nin açıklamalarından satır başları…

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Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi gözyaşları içinde anlattı: Ömrümden ömür gitti!

Baş ağrısı yüzünden hastaneye gittim. MR falan çekildi. Sol gözüm görmemeye başladı, bulanık görüyordum. Sonuçlar geldi migren çıktı, o da hamilelikten dolayı oluyormuş. Benim hamileliğimden haberim yoktu

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Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi gözyaşları içinde anlattı: Ömrümden ömür gitti!

Tolga ile hastanedeyken ufak bir kistim vardı onu da aldıracaktık, doktor 'bu kisti alalım, ileride hamile olduğun zaman sorun çıkarabilir' dedi. Biz de aldırmayı düşünüyorduk. Sonra doktor baktı 'hamilelik olasılığı var mı' diye sordu. Biz de 'öyle bir şey mümkün değil' dedik.

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Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi gözyaşları içinde anlattı: Ömrümden ömür gitti!

Başka bir doktora yönlendirdi. Oraya gittik kontroller yapıldı ve doktor 'hamilesin' dedi. Biz şok olduk. O an benim için her şey değişti, on yaş büyük hissetim kendimi. Bir olgunluk geldi. Hastaneden çıktık 'ne yaparız, nasıl olur' diye konuştuk. Çok ama çok sevindik, tabii şaşırdık da.