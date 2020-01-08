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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova bakın kiminle evliymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ı canlandıran Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 14:19
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova bakın kiminle evliymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Müjgan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melike İpek Yalova özel hayatıyla da merak konusu oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova ve birçok ünlü ismin eşi…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova bakın kiminle evliymiş!

AKIN AKINÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova bakın kiminle evliymiş!

MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova bakın kiminle evliymiş!

ÖYKÜ GÜRMAN VE SEVGİLİSİ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova bakın kiminle evliymiş!

YILDIRAY ŞAHİNLER'İN EŞİ VE ÇOCUĞU