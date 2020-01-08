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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman bugün var mı? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna binlerce dizi sever yanıt arıyor. 8 Ocak ATV yayın akışını sorgulayan dizi severler Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusunun cevabını merak ediyor. Dizilerin yeni yıl tatili ve reklam anlaşmaları nedeniyle yeni bölümler uzun süredir yayınlanmıyor. Dizilerin ne zaman yayına gireceğini merak eden dizi severler Kuruluş Osman ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 18:37
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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok sorularına binlerce dizi takipçisi yanıt arıyor. Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman? Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında reyting rekorları kıran ve büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşamki ATV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Bu nedenle Kuruluş Osman neden yok sorusuna yanıt aranıyor. Dizinin son bölümünde; Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.

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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

8 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman dizisi yer almıyor. Dizinin 7. yeni bölümünün 15 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Yeni yıl tatili ve dizilerin reklam anlaşması nedeniyle dizilerin yayınına ara verildi. Bu durumun 2 hafta sürmesi bekleniyor ve ay ortasından sonra dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.

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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?

Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir.