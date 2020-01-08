Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok sorularına binlerce dizi takipçisi yanıt arıyor. Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman? Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında reyting rekorları kıran ve büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşamki ATV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Bu nedenle Kuruluş Osman neden yok sorusuna yanıt aranıyor. Dizinin son bölümünde; Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.