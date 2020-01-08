Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman bugün var mı? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna binlerce dizi sever yanıt arıyor. 8 Ocak ATV yayın akışını sorgulayan dizi severler Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusunun cevabını merak ediyor. Dizilerin yeni yıl tatili ve reklam anlaşmaları nedeniyle yeni bölümler uzun süredir yayınlanmıyor. Dizilerin ne zaman yayına gireceğini merak eden dizi severler Kuruluş Osman ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor.
Giriş Tarihi: 08.01.2020 18:34Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 18:37
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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
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Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?