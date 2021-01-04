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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin ismi belli oldu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin bebeklerinin ismi belli oldu
2017 yılında ABD'de dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bebek beklediklerini duyurmuştu. Bu kez kız bebek heyecanı yaşayan çift, doğacak çocuklarına verdikleri ismi açıkladı.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 09:57
2017'de Los Angeles'ta dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı.
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Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bebek bekledikleri haberini veren çift, doğacak çocuklarına verecekleri ismi açıkladı.
Çift, dört ay sonra doğacak kızlarına Alina ismini vereceklerini söyledi. Alina; parlak, güzel ve asil anlamlarına geliyor.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Almeda, korktuğu şeyleri açıklamıştı.
"ÇOCUKLARIMA YETEMEMEKTEN KORKUYORUM"
28 yaşındaki Abazi, "İki bebek arasında kalmaktan, yetememekten korkmuyor musun?" sorusuna da "Ah hem de nasıl! Sanırım bunu bütün anneler yaşıyormuş. Hatta bu yüzden Efe'yi şımartmaya başladım, istemeden. Suçluluk duygusu mu diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum" yanıtını vermişti.