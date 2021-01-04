Akıncı izleyiciden tam not aldı! Onların Batman'i varsa bizim de Akıncımız var

Atv'nin yeni dizisi Akıncı ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizinin çekileceği haberi ilk çıktığında, "Olmaz bu iş, zor çekerler", "Süper kahraman öyküsünün altından kalkamazlar" diyenler çok olmuştu. İlk bölümdeki aksiyon sahneleri ve çekim başarısı kötümser yorum yapanları yanılttı. Yabancıların 'Batman'i, 'Örümcek Adam'ı varsa bizim çocukların da 'Akıncı' gibi yerli süper kahramanları olmalıydı ve oldu. Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Akıncı'yı kaleme aldı. İşte o yazı...