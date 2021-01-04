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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı izleyiciden tam not aldı! Onların Batman'i varsa bizim de Akıncımız var Akıncı izleyiciden tam not aldı! Onların Batman'i varsa bizim de Akıncımız var
Atv'nin yeni dizisi Akıncı ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizinin çekileceği haberi ilk çıktığında, "Olmaz bu iş, zor çekerler", "Süper kahraman öyküsünün altından kalkamazlar" diyenler çok olmuştu. İlk bölümdeki aksiyon sahneleri ve çekim başarısı kötümser yorum yapanları yanılttı. Yabancıların 'Batman'i, 'Örümcek Adam'ı varsa bizim çocukların da 'Akıncı' gibi yerli süper kahramanları olmalıydı ve oldu. Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Akıncı'yı kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 04.01.2021 09:11
Akıncı dizisi, gerek aksiyon sahneleri gerekse görsellik ve dövüş koreografileriyle izleyiciden tam not aldı. Dizi ilk bölümüyle kötümser yorum yapanları yanıltırken Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Akıncı'yı kaleme aldı. İşte o yazı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Atv'nin yeni dizisi 'Akıncı' merak edildiği kadar varmış. Nihayet bizim de modern anlamda fantastik bir süper kahramanımız oldu. Yeşilçam'da çekilen süper kahraman filmlerini kendi dönemi ve koşulları içinde değerlendirmek gerekir.
Yapımcılarımız dönem dönem süper kahraman öyküleri çekmeyi denedi ama teknolojide, görsellikte ve aksiyon sahnelerinde hep sınıfta kaldı.
Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in ve yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği 'Akıncı' dizisi ise daha ilk bölümde özellikle aksiyon sahneleriyle göz doldurdu.
Süper kahraman yapımlarında aksiyon sahnelerini çekmek zordur. Çektiğiniz de hemen türünün en iyileri Hollywood yapımlarıyla karşılaştırılır. 'Akıncı'da özellikle paralı askerlerin ormanda yok edilmesi, üst sahnesi, ağaçlara tırmanma bölümü vs. aksiyon sahneleri başarılıydı.