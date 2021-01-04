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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu: Kızıma öğretmek istediğim ilk şey… Kenan İmirzalıoğlu: Kızıma öğretmek istediğim ilk şey…
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Esquire dergisine röportaj verdi. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan İmirzalıoğlu, yeni hayatı hakkında konuştu. Lalin ile birlikte hayatının çok başka bir noktaya taşındığını söyleyen İmirzalıoğlu, "Lalin'i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi" dedi.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 11:15
Kenan İmirzalıoğlu, Esquire dergisine röportaj verdi. Hem mesleğini, hem eşi Sinem Kobal'ı, hem de Ekim 2020'de dünyaya gelen kızı Lalin'i anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu "Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi, aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin'i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi" dedi.
"İNŞALLAH EDEPLİ OLUR"
Empati yeteneğinin arttığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Bu duyguyu yaşamayana anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur."
"Karşısına hep iyi insanlar çıksın diye dua ediyorum. Bizim artık üç kişilik bir dünyamız var. Birlik ve bütünlük duygumuz gelişti" diye konuştu.
"ANNELERE SAYGIM ARTTI"
46 yaşındaki oyuncu, 2016'da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de şunları söyledi: "Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin'den sonra Sinem'e ve tüm annelere saygım beş kat arttı"