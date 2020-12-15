Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın: Burada büyülü bir dünya var!

"YORUMLARI OKUMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Selcan Hatun'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumları okumaktan keyif aldığını söyleyen Balçın "Selcan hiç değişmedi. Ne olursa olsun hep hazırcevap, özdeyişleriyle laflarını sokabilen, kendisini ifade edebilen bir karakter. Ben de o laflarına bayılıyorum. Seyirci de lafımla dövmemi çok seviyor. Bu sezonda da çok koruyucu ve kollayıcı bir Selcan Hatun var. Bu süreçte Selcan başta Osman'ın yanında ve destekçisi olmak üzere zaman zaman da değişik karakterlerin de destekçisi olabilir, karşısında durabilir" diyerek sezona dair ipuçları verdi.