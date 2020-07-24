Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif!

Tolgahna Sayışman ve Almeda Abazi 3 yıl önce nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz yıl çiftin ilk çocuğu dünyaya gelmişti. Sanat dünyasının en gözde çiftlerinden olan Sayışman ve Abazi'ye 3 milyon TL'lik reklam teklife geldi. Çift eğer oğulları Efehan ile kamera karşısına geçerse bu rakam büyüyecek.