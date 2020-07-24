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Haberler Galeri Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif!

Tolgahna Sayışman ve Almeda Abazi 3 yıl önce nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz yıl çiftin ilk çocuğu dünyaya gelmişti. Sanat dünyasının en gözde çiftlerinden olan Sayışman ve Abazi'ye 3 milyon TL'lik reklam teklife geldi. Çift eğer oğulları Efehan ile kamera karşısına geçerse bu rakam büyüyecek.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 11:39
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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif!

Oyuncu çift Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, bir ev aletleri markasından reklam teklifi aldı.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif!

Posta gazetesinin haberine göre; ünlü çift, anlaşmayı kabul ederse, karşılığında 3 milyon TL kazanacak.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif!

Eğer oğulları Efehan da görüntülerde yer alırsa, bu rakam büyüyecek.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif!

Almeda Abazi, bir yaşındaki Efehan'ın reklamda görünmesine pek sıcak bakmıyor.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftine 3 milyon TL'lik teklif!

HAYIRLI EVLAT TOLGAHAN

Daha önceki yıllarda eşi Almeda Abazi'yla baş başa tekne keyfi yapan oyuncu, bu defa corona virüs nedeniyle ailesini de planlarına dahil etti. Sayışman, kendisi ve eşinin anne-babasıyla yapacağı tekne tatili için de kesenin ağzını açtı.