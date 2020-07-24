İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin evliliğini ihanet mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran…

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 4 yıl önce Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin bir çocuğu olmuştu. Bir süre önce boşanma kararı alan çift, geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olan boşanmıştı. Ancak çiftin ayrılığına ihanetin neden olduğu iddiası ortaya çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun, 'Çocuk' dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran'la aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkilinin Bozburun'daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı.