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Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin evliliğini ihanet mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran…

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin evliliğini ihanet mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran…

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 4 yıl önce Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin bir çocuğu olmuştu. Bir süre önce boşanma kararı alan çift, geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olan boşanmıştı. Ancak çiftin ayrılığına ihanetin neden olduğu iddiası ortaya çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun, 'Çocuk' dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran'la aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkilinin Bozburun'daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 11:01
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İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin evliliğini ihanet mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran…

Duygu Kumarki'yle 4 yıllık evliliğini noktalayan İsmail Hacıoğlu'nun, "Çocuk" dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran'la aşk yaşadığı iddia edildi.

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İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin evliliğini ihanet mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran…

Hürriyet'in haberine göre; İkilinin Bozburun'daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı. Sürpriz tatil, akıllara "Boşanmanın nedeni Merve Çağıran mı?" sorusunu getirdi.

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İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin evliliğini ihanet mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran…

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin 4 yıllık evliliği 10 dakikada bitti. Bir süre önce ayrılık kararı alan çift, geçen geçtiğimiz cuma Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

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İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin evliliğini ihanet mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran…

3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren karı koca 10 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden beraber ayrıldı.

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İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin evliliğini ihanet mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran…

ANNE BABA OLARAK YAN YANAYIZ

Duygu Kumarki, boşanma iddialarının ardından "Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz.