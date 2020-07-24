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Merve Boluğur’un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! 2 yıl boyunca…

Murat Dalkılıç'la boşanmasının ardından hayatına kimseyi almayan Merve Boluğur, geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle çekilmiş ilk fotoğrafını paylaşarak ilişkisini ilan etmişti. Boluğur magazin muhabirlerinin "Beyefendiyi tanıyamadık" sorularını "Tanınmayanından buldum" ti'ye alırken gizemli sevgilinin kim olduğu ortaya çıktı. Boluğur'un yeni aşkının, ünlü oyuncunun hayranı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:31
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Merve Boluğur’un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! 2 yıl boyunca…

Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından ilk kez hayatına birisini alan Merve Boluğur, yeni sevgilisinin kendisini öperken çektiği bir fotoğrafı dün ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımından kısa bir süre sonra gizemli sevgilisi ise el ele görüntülenen Merve Boluğur, bu kez Alaçatı'da magazin muhabirlerine yakalandı.

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Merve Boluğur’un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! 2 yıl boyunca…

"TANINMAYANINDAN BULDUM"

Uçankuş'ta yer alan habere göre, gözde tatil beldesi Alaçatı'da sevgilisiyle birlikte objektiflere yakalanan Boluğur, muhabirlerin "Nispet aşkı mı?" sorusunu cevapsız bıraktı.

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Merve Boluğur’un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! 2 yıl boyunca…

Uçankuş muhabirinin "Beyefendiyi tanıyamadık" cümlesi üzerine Boluğur, "Tanınmayanından buldum. Güzel gidiyor başka bir şey söylemeyeceğim" dedi ve sevgilisiyle birlikte uzaklaştı.

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Merve Boluğur’un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! 2 yıl boyunca…

Alaçatı'da sevgilisiyle tatil yapan Merve Boluğur, ilk kez erkek arkadaşının yüzünü gösterdiği bir fotoğrafını paylaştı ve "gerçek" notunu düştü.

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Merve Boluğur’un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! 2 yıl boyunca…

Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu.