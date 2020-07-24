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Merve Boluğur’un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! 2 yıl boyunca…
Murat Dalkılıç'la boşanmasının ardından hayatına kimseyi almayan Merve Boluğur, geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle çekilmiş ilk fotoğrafını paylaşarak ilişkisini ilan etmişti. Boluğur magazin muhabirlerinin "Beyefendiyi tanıyamadık" sorularını "Tanınmayanından buldum" ti'ye alırken gizemli sevgilinin kim olduğu ortaya çıktı. Boluğur'un yeni aşkının, ünlü oyuncunun hayranı olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:31
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