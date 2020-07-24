Merve Boluğur’un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! 2 yıl boyunca…

Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından ilk kez hayatına birisini alan Merve Boluğur, yeni sevgilisinin kendisini öperken çektiği bir fotoğrafı dün ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımından kısa bir süre sonra gizemli sevgilisi ise el ele görüntülenen Merve Boluğur, bu kez Alaçatı'da magazin muhabirlerine yakalandı.

