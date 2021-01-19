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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Tolgahan Sayışman ölümden döndü! Aracıyla takla attı
Tolgahan Sayışman, aracıyla takla atarak ölümden döndü. Arkadaşıyla birlikte iş görüşmesi için gittiği İzmir'den dönüş yolunda kaza yapan Sayışman ve arkadaşı, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.
Giriş Tarihi: 19.01.2021 09:05
İş görüşmesi için İzmir'e giden Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI
Hürriyet'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi.
Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.
YARA ALMADAN KURTULDU
Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi.
Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.