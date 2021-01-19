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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor! İşte nikah tarihleri Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor! İşte nikah tarihleri
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan güzel haber geldi. 2019 yılında boşanmalarının ardından ilişkilerine bir şans daha veren çift, kısa süre önce bir kez daha ayrılmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ve ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren ikili, ikinci kez nikah masasına oturmaya karar verdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın evleneceği tarihi kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 09:30
Şarkıcı-söz yazarı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı cephesinden yine müjdeli bir haberim var! İki aylık flörtün ardından 31 Aralık 2018'de, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde evleneceklerini ilk benden öğrendiğiniz çift, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evet, yanlış okumadınız… Hatırlarsınız; rüya gibi başlayan evlilikleri 6 Eylül 2019'da tek celsede biten çift, 18 gün sonra barışıp yine aynı evde yaşamaya başlamıştı.
Ancak mutlulukları geçtiğimiz Ekim ayına kadar devam etmiş, yine ayrılmışlardı!
Bu seferki biraz uzun sürse de, evlendikleri gün yine barıştıklarını öğrendiğim çift, ikinci kez evleniyor.
"Burcu benim için hayattaki en değerli varlık. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" diyen Sinan Akçıl ikinci kez evlilik teklif etmiş, Burcu Kıratlı da kabul etmiş.