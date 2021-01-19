Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor! İşte nikah tarihleri

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan güzel haber geldi. 2019 yılında boşanmalarının ardından ilişkilerine bir şans daha veren çift, kısa süre önce bir kez daha ayrılmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ve ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren ikili, ikinci kez nikah masasına oturmaya karar verdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın evleneceği tarihi kaleme aldı. İşte o yazı...