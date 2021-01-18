HaberlerGaleriThe Witcher hayranlarına müjde: Bu kez kan akacak! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
The Witcher hayranlarına müjde: Bu kez kan akacak! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın yeniden ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan dizinin yeniden çekimlere başladığı müjdesi geldi. Dizinin sevilen oyuncuları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2021 23:47
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
10
The Witcher hayranlarına müjde: Bu kez kan akacak! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
2
10
The Witcher hayranlarına müjde: Bu kez kan akacak! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
3
10
The Witcher hayranlarına müjde: Bu kez kan akacak! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
4
10
The Witcher hayranlarına müjde: Bu kez kan akacak! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
5
10
The Witcher hayranlarına müjde: Bu kez kan akacak! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak?