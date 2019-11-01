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Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere sosyal medyanın gündemi oldu

Söz dizisinde Sarı Komutan'a hayat veren Tolga Sarıtaş, yeni projeyle hayranlarının karşısına çıkacak. Tolga Sarıtaş ile başrolü Cansu Dere ve Leyla Tanlar paylaşacak. Yeni dizisi için kamera karşısına geçen Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere Twitter'da konuşulan isimler oldu. Dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere'nin özel hayatı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 17:19
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Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere sosyal medyanın gündemi oldu

Söz dizisinde Sarı Komutan'a hayat veren Tolga Sarıtaş, yeni projeyle hayranlarının karşısına çıkacak. Tolga Sarıtaş ile başrolü Cansu Dere ve Leyla Tanlar paylaşacak. Yeni dizisi için kamera karşısına geçen Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere Twitter'da konuşulan isimler oldu.

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Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere sosyal medyanın gündemi oldu

Dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere'nin özel hayatı merak konusu oldu. Sevenleri tarafından adeta mercek altına alınan Cansu Dere ve Tolga Sarıtaş'ın memleketleri merak edildi. İşte ünlülerin memleketleri...

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Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere sosyal medyanın gündemi oldu

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Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere sosyal medyanın gündemi oldu

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Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere sosyal medyanın gündemi oldu

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