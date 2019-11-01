Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere sosyal medyanın gündemi oldu

Söz dizisinde Sarı Komutan'a hayat veren Tolga Sarıtaş, yeni projeyle hayranlarının karşısına çıkacak. Tolga Sarıtaş ile başrolü Cansu Dere ve Leyla Tanlar paylaşacak. Yeni dizisi için kamera karşısına geçen Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere Twitter'da konuşulan isimler oldu. Dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere'nin özel hayatı merak konusu oldu.