Tolga Sarıtaş servet harcadı! Tüm birikimini oraya yatırdı

Son zamanların en başarılı oyuncularından olan Tolga Sarıtaş, kazancını gayrimenkule yatıran ünlülerden oldu. İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa satın alan Sarıtaş'ın, ev yapmayı planladığı öğrenildi. Birikimini bu arsaya harcadığı iddia edilen Sarıtaş'ın ödediği ücret dudak uçuklattı.