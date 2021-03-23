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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Tolga Sarıtaş servet harcadı! Tüm birikimini oraya yatırdı Tolga Sarıtaş servet harcadı! Tüm birikimini oraya yatırdı
Son zamanların en başarılı oyuncularından olan Tolga Sarıtaş, kazancını gayrimenkule yatıran ünlülerden oldu. İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa satın alan Sarıtaş'ın, ev yapmayı planladığı öğrenildi. Birikimini bu arsaya harcadığı iddia edilen Sarıtaş'ın ödediği ücret dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:52
Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, kazancını gayrimenkule yatıran ünlülerden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun bir süredir İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk ile aşk yaşayan Sarıtaş, kazancını İzmir'e harcadı.
ARSA SATIN ALDI
Hürriyet'in haberine göre; Tolga Sarıtaş son olarak İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa aldı.
Satın alma işlemlerini tamamlayan ünlü oyuncu, 3 dönümlük arsaya ev yaptırmayı planladığı öğrenildi.
Sarıtaş'ın yaklaşık 3 milyon lira ödediği iddia edildi.