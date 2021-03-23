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Tolga Sarıtaş servet harcadı! Tüm birikimini oraya yatırdı

Son zamanların en başarılı oyuncularından olan Tolga Sarıtaş, kazancını gayrimenkule yatıran ünlülerden oldu. İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa satın alan Sarıtaş'ın, ev yapmayı planladığı öğrenildi. Birikimini bu arsaya harcadığı iddia edilen Sarıtaş'ın ödediği ücret dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:52
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Tolga Sarıtaş servet harcadı! Tüm birikimini oraya yatırdı

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, kazancını gayrimenkule yatıran ünlülerden oldu.

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Tolga Sarıtaş servet harcadı! Tüm birikimini oraya yatırdı

Uzun bir süredir İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk ile aşk yaşayan Sarıtaş, kazancını İzmir'e harcadı.

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Tolga Sarıtaş servet harcadı! Tüm birikimini oraya yatırdı

ARSA SATIN ALDI

Hürriyet'in haberine göre; Tolga Sarıtaş son olarak İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa aldı.

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Tolga Sarıtaş servet harcadı! Tüm birikimini oraya yatırdı

Satın alma işlemlerini tamamlayan ünlü oyuncu, 3 dönümlük arsaya ev yaptırmayı planladığı öğrenildi.

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Tolga Sarıtaş servet harcadı! Tüm birikimini oraya yatırdı

Sarıtaş'ın yaklaşık 3 milyon lira ödediği iddia edildi.