Merve Boluğur'un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Şok eden ihanet iddiası

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur, tekrar aşk hayatıyla gündeme geldi. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Boluğur, geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş verdiği pozla olay oldu. Güzel oyuncunun yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Yeni aşkın detaylarında ihanet bombası ortaya atıldı.