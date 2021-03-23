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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Merve Boluğur'un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Şok eden ihanet iddiası Merve Boluğur'un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Şok eden ihanet iddiası
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur, tekrar aşk hayatıyla gündeme geldi. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Boluğur, geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş verdiği pozla olay oldu. Güzel oyuncunun yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Yeni aşkın detaylarında ihanet bombası ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 12:30
Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde bir erkekle çekilmiş sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR İHANET İDDİASI
Gizemli sevgilinin Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıktı. Meriç'in uzun süredir beraber olduğu sevgilisini Merve Boluğur ile aldattığı iddia edildi.
'GEL YAMACIMA'
Boluğur, geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan gelen soruları cevaplamıştı. Oyuncu; bir takipçisinin, "Beni özlüyor musun?" sorusuna "Gel yamacıma" yanıtını vermişti.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medyada oldukça aktif yer alan Merve şarkıcılığa soyundu, ilk klipinde yer alması için yakışıklı ve seksi bir erkek aradığını ifade eden Merve Boluğur, istediğini buldu.
Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, magazin gündeminden düşmedi.