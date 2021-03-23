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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan’ın evliliği tek celsede bitti! Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan’ın evliliği tek celsede bitti!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle adından söz ettiren Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan'ın iki yıllık evliliği bitti. Anlaşmalı olarak ayrılan çift, Cuma günü görülen dava ile tek celsede boşandı.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 08:44
ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 'Müjgan' karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, yaklaşık 7 yıldır birlikte olduğu yapımcı Altan Gültan ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Birkaç hafta önce boşanacakları iddia edilen çiftten Yalova, ayrılığı doğrulamış ve yaptığı açıklamada, "Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımız da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır" ifadelerini kullanmıştı.
Bu süreç zarfının sessizce devam etmesini isteyen Yalova, "İçinde olduğumuz süreci yönetirken çok kıymet verdiğimiz ailelerimizin incinmemesi birinci önceliğimiz. Sevdiğimiz insanları korumak adına, bu konunun hak ettiği medeniyet çerçevesinde sakin ve sessizce ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Sizlerden de konuyla ilgili hassasiyet ve anlayışınızı rica ederiz. Çok teşekkürler" şeklinde sözlerini noktalamıştı.
Yalova, sosyal medya üzerinden ayrılık haberlerini doğrulamasının ardından 16 Mart'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.
BEŞ DAKİKADA BİTTİ
Dava geçtiğimiz cuma günü görüldü. Duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Hâkimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine Melike İpek Yalova "Boşanma konusunda anlaştık. Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilsin" dedi. Altuğ Gültan da boşanmak istediğini ifade etti.