22 Kasım 2022, Salı
Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez'den yürek yakan veda! “Affet beni”
Baş Belası adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan araç Amasya-Çorum yolu üzerinde kaza yaptı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Tolga Güleryüz'ün, eski eşi ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, yürek yakan paylaşımda bulundu. Yaşadığı üzüntüyü paylaşan Gülmez, "Acıyı yazmak, kelimeler anlamsız gelir. Ben seni affettim, affet beni" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:13
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6