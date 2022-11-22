Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den yürek yakan veda! “Affet beni”

Tiyatro dünyasını kahreden trafik kazasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazanın etkisiyle içinde ünlü oyuncular Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in bulunduğu minibüsün özellikle ön tarafı adeta hurdaya döndü. Minibüste bulunan ve aralarında Tolga Güleryüz'ün de olduğu 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken, Sergen Deveci'yle ilgili gelen endişeli haberler ailesini ve hayranlarını korkuttu. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken, kazanın nasıl meydana geldiği de netleşmeye başladı.