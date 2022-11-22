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Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez'den yürek yakan veda! “Affet beni”

Baş Belası adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan araç Amasya-Çorum yolu üzerinde kaza yaptı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Tolga Güleryüz'ün, eski eşi ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, yürek yakan paylaşımda bulundu. Yaşadığı üzüntüyü paylaşan Gülmez, "Acıyı yazmak, kelimeler anlamsız gelir. Ben seni affettim, affet beni" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:13
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Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den yürek yakan veda! “Affet beni”

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç kazada ölen Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi çıktı.

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Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den yürek yakan veda! “Affet beni”

"BEN SENİ AFFETTİM, AFFET BENİ""

Bu zamana kadar birçok projede yer alan Gülmez, 2015-2017 yılları arasında Tolga Güleryüz ile evli kalmıştı.

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Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den yürek yakan veda! “Affet beni”

Eski eşinin acı haberini alan Zeynep Gülmez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Güleryüz'e veda etti.

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Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den yürek yakan veda! “Affet beni”

Yaşadığı acıyı paylaşan oyuncu, "Kabullenmek çok zor, acıyı yazmak... Kelimeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim, affet beni." dedi.

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Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den yürek yakan veda! “Affet beni”

Tiyatro dünyasını kahreden trafik kazasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazanın etkisiyle içinde ünlü oyuncular Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in bulunduğu minibüsün özellikle ön tarafı adeta hurdaya döndü. Minibüste bulunan ve aralarında Tolga Güleryüz'ün de olduğu 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken, Sergen Deveci'yle ilgili gelen endişeli haberler ailesini ve hayranlarını korkuttu. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken, kazanın nasıl meydana geldiği de netleşmeye başladı.