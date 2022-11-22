22 Kasım 2022, Salı
Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e kahreden veda! Son sözlerini anlattı
Baş Belası oyununun ekibi Amasya Çorum karayolu üzerinde tıra çarptı. Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kazada yaralanan Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy'dan kahreden paylaşımlar geldi. Güleryüz'ün kazadan saatler önceki görüntüleri de ortaya çıkarken Fersoy'un kazadan 10 dakika önceki son sözlerini anlattı.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:16
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