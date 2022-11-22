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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e kahreden veda! Son sözlerini anlattı

Baş Belası oyununun ekibi Amasya Çorum karayolu üzerinde tıra çarptı. Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kazada yaralanan Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy'dan kahreden paylaşımlar geldi. Güleryüz'ün kazadan saatler önceki görüntüleri de ortaya çıkarken Fersoy'un kazadan 10 dakika önceki son sözlerini anlattı.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:16
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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e kahreden veda! Son sözlerini anlattı

Amasya- Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e kahreden veda! Son sözlerini anlattı

Kazada Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise yaralandı. Deveci kontrol amaçlı yoğun bakımda iken Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy arkadaşlarının ölüm haberiyle yıkıldı.

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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e kahreden veda! Son sözlerini anlattı

"CANIM ÇOK ACIYOR"

Kazada yaralanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy Tolga Güleryüz'ün ölüm haberinden sonra "Canım çok acıyor; ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın… çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum…. Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni… Ama çok…." yazdı.

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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e kahreden veda! Son sözlerini anlattı

Ayrıca Ceyhun Fersoy kazadan 10 dakika öncesini anlatarak, "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklıma gelmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım, kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin. Anlamadım... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga... Çok yanıyorum" paylaşımına notunu ekledi.

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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e kahreden veda! Son sözlerini anlattı

MELİS İŞİTEN'DEN İLK MESAJ

Kazada yaralan oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabında Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un elini tuttuğu kareleri yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık... Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum"