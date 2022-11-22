Esra Erol’a gelen Cemile’nin artık bambaşka bir hayatı var! Yeni evini Esra Erol’a açtı

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta verdiği tepkilerle Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri haline gelen Cemile'nin konusu ele alındı. Eşi Ramazan Karaca ile yollarını ayıran Cemile'nin yüzündeki tebessümün sebebi Esra Erol oldu. Cemile yeni evinin kapısından ilk defa girdi. İşte duygulandıran o anlar!