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Haberler Galeri Esra Erol’a gelen Cemile’nin artık bambaşka bir hayatı var! Yeni evini Esra Erol’a açtı

Esra Erol’a gelen Cemile’nin artık bambaşka bir hayatı var! Yeni evini Esra Erol’a açtı

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta verdiği tepkilerle Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri haline gelen Cemile'nin konusu ele alındı. Eşi Ramazan Karaca ile yollarını ayıran Cemile'nin yüzündeki tebessümün sebebi Esra Erol oldu. Cemile yeni evinin kapısından ilk defa girdi. İşte duygulandıran o anlar!

Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:30
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Esra Erol’a gelen Cemile’nin artık bambaşka bir hayatı var! Yeni evini Esra Erol’a açtı

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da bugün Cemile'nin konusu masaya yatırıldı.

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Esra Erol’a gelen Cemile’nin artık bambaşka bir hayatı var! Yeni evini Esra Erol’a açtı

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan "Esra Erol'da" programına katılan Cemile, kayınvalidesine göstermiş olduğu tepkiler sebebiyle Türkiye'nin en çok konuşulan kadını olmuştu.

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Esra Erol’a gelen Cemile’nin artık bambaşka bir hayatı var! Yeni evini Esra Erol’a açtı

21 Eylül tarihinde Esra Erol'da programına katılan Cemile için, milyonlar tek yürek oldu

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Esra Erol’a gelen Cemile’nin artık bambaşka bir hayatı var! Yeni evini Esra Erol’a açtı

Eşi Ramazan Karaca'dan ayrılan Cemile, Domaniç'te çocuklarıyla bir yuva kurmak istedi.

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Esra Erol’a gelen Cemile’nin artık bambaşka bir hayatı var! Yeni evini Esra Erol’a açtı

Bu isteği geri çevirmeyen Esra Erol, Cemile'ye yardımcı oldu.