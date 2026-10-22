İddianame hazırlandı! İşte Tolga Akış’ın hakim karşısına çıkacağı tarih

Başsavcılık tarafından müstehcenlik suçundan hakkında iddianame hazırlanan ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Tolga Akış'ın hâkim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Akış, alınan ifadesinde Manifest isimli müzik grubunun kurucusu olduğunu, gruptaki kadınları Big Five Türkiye isimli yarışmada seçtiğini belirtti. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen ve daha sonra Manifest grubunun 7 üyesinin yargılandığı dosyada şüpheli olarak yer almadığını ifade eden Akış, grubun dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini ve herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını savundu. Akış ayrıca, Manifest grubunun iş ilişkisindeki gelir paylaşım oranının yüzde 60'ının grup üyelerine eşit miktarda dağıtıldığını, yüzde 40'ının ise şirketin menajerlik projesine ayrıldığını beyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tolga Akış'ın müstehcen görüntüleri basın ve yayın yoluyla yayımladığı ve yayımlanmasına aracılık ettiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

"KONSERLER AKIŞ'IN PROGRAMLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİ"

Yapılan soruşturma sonucunda Tolga Akış'ın, Manifest grubunun yapımcısı ve şirket sahibi olarak grubun tüm sorumluluğunu üstlendiği, grupta yer alacak kişileri Big Five adlı program aracılığıyla bizzat seçtiği ve grubun tüm konser ve gösterilerinin menajerlik şirketi aracılığıyla kendi yönetiminde planlanarak sergilendiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, şüpheli Akış'ın grubun finansal işlemlerini yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi. Menajerlik faaliyetinin konserleri ayarlamanın yanı sıra finansal süreçleri de kapsadığına dikkat çekilerek Tolga Akış'ın bu sorumluluğu üstlendiği ifade edildi. Menajerliğin yalnızca bir temsil statüsünden çıktığı, Akış'ın Manifest grubunun eylem ve görsellerinin içeriğini belirleyen, şovların sınırlarını çizen ve grubun ticari başarısı için stratejik kararlar alan kişi olduğu iddianamede öne sürüldü.