Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun şiddet davasında karar çıktı!

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun eski sevgilisi Emircan Şahin hakkındaki şikâyeti üzerine açılan davada karar çıktı. 2024 yılında yaşandığı öne sürülen olayla ilgili yargılamada mahkemenin verdiği hüküm belli oldu.

Mimar Eren Talu ile oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu, 2024 yılında birlikte olduğu iş insanı Emircan Şahin tarafından darbedildiğini öne sürerek şikâyetçi olmuştu. Olayla ilgili açılan davada karar çıktı.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM" DİYEREK TEHDİT ETMİŞTİ! İddiaya göre, Emircan Şahin'in evine giden Derin Talu, gelen bir mesaj üzerine sevgilisiyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Şahin'in Talu'ya, "Beni aldatırsan seni öldürürüm" diyerek hakaret ve tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.

Talu, sabah erken saatlerde hastaneye giderek darp raporu aldı ve Şahin'den şikâyetçi oldu. Aldığı raporu da dava dosyasına delil olarak sundu.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Emircan Şahin hakkında "basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Şahin ve Talu'nun yanı sıra tarafların avukatları da katıldı. Tarafların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.