Ömer Kan'ın iddiasına göre, şüphelerin odağındaki Metin Musacalı, Elife Doğrul'u başından silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından delilleri yok etmek amacıyla evdeki sobanın yakıldığını öne süren Kan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Metin bize sobayı yaktırdı, bizi öbür odaya gönderdi. Evde ağır bir koku sardı. Yüzde yüz Elife'yi sobada yaktılar. Bütün aile bunu biliyor ancak korkudan kimse konuşamıyor."

CEZAEVİNDE KARDEŞİNİ ÖLDÜRTMEK İÇİN PLAN YAPTIĞI İDDİASI

Ömer Kan'ın bir diğer çarpıcı iddiası ise Metin Musacalı'nın cezaevindeyken kardeşi Talip'i öldürtmek için plan yaptığı yönünde oldu. Kan, Metin Musacalı'nın Elife Doğrul dosyasının aydınlatılmasını engellemek amacıyla Talip'i ortadan kaldırmak istediğini öne sürdü.

Kan'ın iddiasına göre Metin Musacalı, kendisine bir kâğıt vererek diğer kardeşi Tuncay'dan silah ve para temin etmesini istedi. Ardından Talip'e mezar kazdırılmasını ve infaz edilmesini planladığını ileri sürdü.