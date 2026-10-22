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Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan ve 23 yıldır kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un şüpheli kaybı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor. Şüpheli kayınbiraderlerin de canlı yayına bağlandığı programda, cenazenin gömülmesine yardım ettiğini öne süren Muhammed Baycur, olay gecesine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 22 Ekim 2026 tarihli yayınında, 2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti ele alınmaya devam etti. Canlı yayına katılan Muhammed Baycur, olay gecesine ilişkin bildiklerini anlatarak Metin Musacalı hakkında ciddi iddialarda bulundu.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 2

Elife Doğrul'un kayboluşuna ilişkin konuşan Muhammed Baycur, olayın yaşandığı dönemde yaklaşık 14-15 yaşlarında olduğunu belirtti. Baycur, Metin Musacalı ile gece saatlerinde tarlaların bulunduğu bir bölgeye gittiklerini ve burada kendisine bir çukur kazdırıldığını öne sürdü. O sırada iki ayak gördüğünü söyleyen Baycur, cesedin gömülmesine tanıklık ettiğini iddia etti.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 3

"KADIN KIYAFETLERİNİ VE FOTOĞRAFLARI YAKTILAR" İDDİASI

Baycur, canlı yayında Söke'deki huzurevinin arkasında bulunan kuru dereye gittiklerini de anlattı. İddiasına göre, arabada bulunan bir valizi kendisinden getirmesini isteyen Metin Musacalı ile dere yatağına indi. Valizin içinden kadın iç çamaşırları ve kıyafetler çıktığını belirten Baycur, bu eşyaların yanı sıra fotoğrafların da ateşe verilerek yakıldığını öne sürdü.

Baycur'un anlatımları, Elife Doğrul'un kayboluşuna ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

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Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 4

METİN MUSACALI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Baycur'un iddialarına yanıt veren Metin Musacalı, kendisine iftira atıldığını savunarak suçlamaları reddetti. Aralarında geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Baycur'un kendisine husumet beslediğini ileri süren Musacalı, bu iddiaların söz konusu anlaşmazlıklardan kaynaklandığını öne sürdü.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 5

"ELİFE'Yİ VURUP EVDEKİ SOBADA YAKTILAR"

Programda ortaya atılan en sarsıcı iddialardan biri, Elife Doğrul'un halasının eski eşi Ömer Kan'dan geldi. Ömer Kan, cinayete ilişkin korkunç iddialarını canlı yayında anlattı.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 6

Ömer Kan'ın iddiasına göre, şüphelerin odağındaki Metin Musacalı, Elife Doğrul'u başından silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından delilleri yok etmek amacıyla evdeki sobanın yakıldığını öne süren Kan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Metin bize sobayı yaktırdı, bizi öbür odaya gönderdi. Evde ağır bir koku sardı. Yüzde yüz Elife'yi sobada yaktılar. Bütün aile bunu biliyor ancak korkudan kimse konuşamıyor."

CEZAEVİNDE KARDEŞİNİ ÖLDÜRTMEK İÇİN PLAN YAPTIĞI İDDİASI

Ömer Kan'ın bir diğer çarpıcı iddiası ise Metin Musacalı'nın cezaevindeyken kardeşi Talip'i öldürtmek için plan yaptığı yönünde oldu. Kan, Metin Musacalı'nın Elife Doğrul dosyasının aydınlatılmasını engellemek amacıyla Talip'i ortadan kaldırmak istediğini öne sürdü.

Kan'ın iddiasına göre Metin Musacalı, kendisine bir kâğıt vererek diğer kardeşi Tuncay'dan silah ve para temin etmesini istedi. Ardından Talip'e mezar kazdırılmasını ve infaz edilmesini planladığını ileri sürdü.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 7

OLAYIN GEÇMİŞİ

2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan, o dönem 24 yaşında ve iki çocuk annesi olan Elife Doğrul'un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Annesi kaybolduğunda 6 yaşında olan kızı Hülya Yıldız, eşi Mehmet Yıldız ile birlikte programa katılarak yıllardır yanıt bekleyen soruların aydınlatılmasını istedi. Yayında, aile üyelerinin açıklamalarıyla birlikte cinayet şüphesi, boş mezar ve kayıp kadının adına oy kullanıldığı iddiası konuşuldu.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 8

ESKİ EŞİNİN AĞABEYİ İLE ORTADAN KAYBOLDU

Hülya Yıldız'ın anlattıklarına göre Elife Doğrul, eski eşinden ayrıldıktan sonra Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin yanına yerleşti. Ancak belirli aralıklarla Söke'ye gelerek kızını ziyaret etmeyi sürdürdü. 2003 yılındaki son ziyaretinde Mersin'e döneceğini söyleyen Doğrul'un, eski eşinin ağabeyi Metin Musacalı tarafından arabayla götürüldüğü öne sürüldü. Genç kadından o günden sonra bir daha haber alınamadı.

Hülya Yıldız, amcasının annesini nereye bıraktığı konusunda farklı kişilere farklı yanıtlar verdiğini iddia etti. Musacalı'nın bazı kişilere Elife Doğrul'u Aydın otogarına, bazılarına ise Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yol üzerine bıraktığını söylediği belirtildi.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 9

AİLEDE YILLARDIR KONUŞULAN CİNAYET ŞÜPHESİ

Annesinin kaybolmasının ardından aile içinde Metin Musacalı'nın olayla bağlantılı olduğuna ilişkin iddiaların dile getirildiğini söyleyen Hülya Yıldız, geçen yıl amcasıyla yaşadığı bir tartışmayı da anlattı.

Yıldız, tartışma sırasında amcasına annesini öldürdüğünü söylediğini, bunun üzerine Musacalı'nın yüzüne tükürdüğünü öne sürdü. Ardından amcasının büyük amcasının yanına giderek kendisi hakkında konuştuğunu ve sessiz kalınmasını istediğini iddia etti.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 10

SÖKE'DEKİ BOŞ MEZAR İDDİASI

Programda ele alınan konulardan biri de Elife Doğrul'un kaybolmasının ardından Söke ovasında bulunduğu belirtilen boş mezar oldu. Hülya Yıldız, mezarın içinde ceset bulunmamasının ailede şüphe yarattığını ifade etti. Mezara bir kişinin gömülmüş, daha sonra da cesedin başka bir yere taşınmış olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Ancak mezarın kayıp dosyasıyla bağlantısı ve Elife Doğrul'un akıbetiyle ilgili iddialar henüz kesinlik kazanmış değil.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 11

KAYIP KADININ HAYATTA OLDUĞU İZLENİMİ VERİLMEYE ÇALIŞILDIĞI İDDİASI

Hülya Yıldız, annesinin kaybolmasının ardından hayatta olduğu yönünde bir izlenim oluşturulmaya çalışıldığını da iddia etti. Yıldız'ın anlatımına göre Metin Musacalı'nın eski sevgilisi İlknur aracılığıyla babası Talip Musacalı'ya ulaşıldı ve Elife'nin İstanbul'da ya da İzmir'de görüldüğüne ilişkin telefonlar geldi.

Programda bu iddialar Metin Musacalı'ya da soruldu. Musacalı, eski sevgilisinin yaptığı öne sürülen aramalarla ilgisinin bulunmadığını savunarak konunun İlknur'a sorulması gerektiğini söyledi.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 12

DEDE BASKISI VE SENET İDDİASI

Hülya Yıldız ve babası Talip Musacalı'nın anlatımlarında, ailenin merhum büyüğünün de olay sonrasındaki süreçte rol oynadığı öne sürüldü. İddiaya göre dede, Talip Musacalı'nın polise giderek bildiklerini anlatmasını engellemek için devreye girdi.

Talip Musacalı'nın iddiasına göre babası, geçmişte imzalattığı açık senetleri gündeme getirmekle tehdit ederek kendisinden Elife'nin yaşadığı ve kendisini aradığı yönünde ifade vermesini istedi. Talip Musacalı ise bu yöndeki baskılara rağmen yalan ifade vermeyi kabul etmediğini belirtti.

ELİFE DOĞRUL'UN ADINA OY KULLANILDIĞI İDDİASI

Dosyada gündeme gelen bir diğer ayrıntı, 2005 yılındaki muhtarlık seçimleri oldu. Hülya Yıldız, 2003'te kaybolan annesinin adına iki yıl sonra oy kullanıldığının mahkeme sürecinde tespit edildiğini öne sürdü.

Yıldız, annesinin adına imza atılarak oy kullanılmış olabileceğini ve bunun köydeki muhtar ya da ilgili kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Müge Anlı da iddianın ciddiyetine dikkat çekti.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 13

METİN MUSACALI CANLI YAYINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Programın ilerleyen bölümünde Metin Musacalı telefonla yayına bağlandı. Yeğeni Hülya Yıldız, amcasına annesinin nerede olduğunu sorarak kendisini cinayetle suçladı. Musacalı ise iddiaları kabul etmedi ve yeğeninin babasının etkisi altında kaldığını savundu.

Müge Anlı'nın, Elife Doğrul'un neden otobüs ya da dolmuşla değil de amcasının arabasıyla götürüldüğünü sorması üzerine Musacalı, aile büyüğü olarak genç kadını sağ salim bıraktığını iddia etti.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 14

TALİP MUSACALI: CİNAYET İDDİASINI ARKADAŞINDAN DUYDUM

Canlı yayına katılan Talip Musacalı, ağabeyi Metin Musacalı'nın Elife Doğrul'u öldürdüğünü bir arkadaşından duyduğunu öne sürdü. Talip Musacalı'nın anlatımına göre Zeki İnce isimli arkadaşı, bir meyhanede kendisine ağlayarak Metin Musacalı'nın Elife'yi öldürdüğünü söyledi.

Talip Musacalı, Zeki İnce'nin bu bilgiyi o dönemde yanlarında çalışan Muhammed Baycu'dan öğrendiğini aktardı. İddiaya göre Metin Musacalı ile Muhammed Baycu arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından olayın üzerindeki sır perdesi aralandı.

Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia 15

Talip Musacalı'nın iddiasına göre Elife Doğrul öldürüldükten sonra cesedi Muhammed Baycu'nun da yardımıyla gömüldü. Daha sonra iki kişi arasında para meselesi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Muhammed Baycu'nun olayı açıklamakla tehdit etmesi üzerine cesedin yaklaşık beş ay sonra başka bir yere taşındığı öne sürüldü.

Talip Musacalı, babasının kendisine Elife'nin yaşadığı ve kendisini aradığı yönünde polise ifade vermesi için baskı yaptığını da yineledi. Bu talebi kabul etmemesi üzerine geçmişte imzalatılan açık senetler nedeniyle icra ve haciz tehdidiyle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

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