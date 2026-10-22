Müge Anlı’da Elife Doğrul dosyası: Evdeki sobayla ilgili korkunç iddia
Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan ve 23 yıldır kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un şüpheli kaybı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor. Şüpheli kayınbiraderlerin de canlı yayına bağlandığı programda, cenazenin gömülmesine yardım ettiğini öne süren Muhammed Baycur, olay gecesine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 22 Ekim 2026 tarihli yayınında, 2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti ele alınmaya devam etti. Canlı yayına katılan Muhammed Baycur, olay gecesine ilişkin bildiklerini anlatarak Metin Musacalı hakkında ciddi iddialarda bulundu.
Elife Doğrul'un kayboluşuna ilişkin konuşan Muhammed Baycur, olayın yaşandığı dönemde yaklaşık 14-15 yaşlarında olduğunu belirtti. Baycur, Metin Musacalı ile gece saatlerinde tarlaların bulunduğu bir bölgeye gittiklerini ve burada kendisine bir çukur kazdırıldığını öne sürdü. O sırada iki ayak gördüğünü söyleyen Baycur, cesedin gömülmesine tanıklık ettiğini iddia etti.
"KADIN KIYAFETLERİNİ VE FOTOĞRAFLARI YAKTILAR" İDDİASI
Baycur, canlı yayında Söke'deki huzurevinin arkasında bulunan kuru dereye gittiklerini de anlattı. İddiasına göre, arabada bulunan bir valizi kendisinden getirmesini isteyen Metin Musacalı ile dere yatağına indi. Valizin içinden kadın iç çamaşırları ve kıyafetler çıktığını belirten Baycur, bu eşyaların yanı sıra fotoğrafların da ateşe verilerek yakıldığını öne sürdü.
Baycur'un anlatımları, Elife Doğrul'un kayboluşuna ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.
METİN MUSACALI SUÇLAMALARI REDDETTİ
Baycur'un iddialarına yanıt veren Metin Musacalı, kendisine iftira atıldığını savunarak suçlamaları reddetti. Aralarında geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Baycur'un kendisine husumet beslediğini ileri süren Musacalı, bu iddiaların söz konusu anlaşmazlıklardan kaynaklandığını öne sürdü.
"ELİFE'Yİ VURUP EVDEKİ SOBADA YAKTILAR"
Programda ortaya atılan en sarsıcı iddialardan biri, Elife Doğrul'un halasının eski eşi Ömer Kan'dan geldi. Ömer Kan, cinayete ilişkin korkunç iddialarını canlı yayında anlattı.