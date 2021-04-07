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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Tokyo'dan paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel 5. kısım fragmanı... Tokyo'dan paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel 5. kısım fragmanı...
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanyonlların en çok izlenen dizisi olma ünvanını ele geçiren dizinin yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. La Casa De Papel dizisinde "Tokyo" karakterine hayat veren Ursula Corbero'nun paylaşımı büyük heyecan yarattı. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel 5. kısım fragmanı...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 23:43 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 23:43
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel 5. kısım fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Dizinin oyuncuları tarafından gelen paylaşımlar ise kafaları karıştırdı. Son sezonda yaşanan gelişmeler sonrasında hayranları 5. sezonun geleceği tarihi bekliyor. Dizinin sevilen oyuncusu Ursula Corbero'dan heyecanlandıran paylaşım geldi. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel 5. kısım fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.
FİNAL Mİ YAPIYOR?
Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA NELER OLACAK?
Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı..
Dördüncü sezon ile final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının devam edeceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da tahminler arasında. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri açısından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor. İspanya Hükümeti için zor günler kapıda diyebiliriz.