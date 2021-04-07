Tokyo'dan paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel 5. kısım fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanyonlların en çok izlenen dizisi olma ünvanını ele geçiren dizinin yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. La Casa De Papel dizisinde "Tokyo" karakterine hayat veren Ursula Corbero'nun paylaşımı büyük heyecan yarattı. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel 5. kısım fragmanı...