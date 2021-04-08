Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yıllar önceki hali 'yok artık' dedirtti! İnanılmaz değişim

Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit herkesin beğenisini kazanmış durumda. Burak Özçivit'in hayatına dair her detay merak edilirken, ünlü oyuncu hayranları tarafından sıkı bir şekilde mercek altına alınmış durumda. Özçivit'in hayatıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler yıllar önceki halini görünce şaşkına döndü. Yıllar öncesine ait kareyi görenler 'yok artık' demekten kendilerini alamadı. İşte inanılmaz değişim...