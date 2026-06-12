Tokyo'da aşk rüzgarı! Sinem Ünsal ve Berk Cankat'tan beğeni toplayan pozlar

"Uzak Şehir" dizisinin sezon finali yapmasının ardından gözlerden uzak bir tatil rotası çizen Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile birlikte soluğu Uzak Doğu'da aldı.

Yoğun ve tempolu geçen sezonun ardından oyuncu çift Sinem Ünsal, sezonun yorgunluğunu oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile atıyor... Uzun süredir birlikteliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren ikili, dinlenmek ve enerji depolamak için rotalarını Japonya'ya çevirdi.

Çiftin Uzak Doğu turu, sosyal medyada en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Azeri bir babanın ve Çerkes bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Sinem Ünsal, köklerinden aldığı zengin kültürel mirasla sanat dünyasına adım attı. İlk ve ortaöğrenimini Ege'nin incisi İzmir'de tamamladıktan sonra, lise eğitimini Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sürdürdü.

Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olarak akademik kariyerine nokta koydu ve sahne tutkusunun peşinden gitmeye karar verdi.

2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, kısa sürede yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Türkiye onu ilk kez "Mucize Doktor" dizisindeki çarpıcı performansıyla tanıdı ve bu rolle büyük bir çıkış yakalayarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Şimdilerde ise "Uzak Şehir" dizisindeki Alya karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiriyor, derinlikli oyunculuğuyla izleyiciden tam not almayı sürdürüyor.